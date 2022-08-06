اليوم السابع
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نقابة الأطباء: إحالة بلاغ التعدى على طبيب المنصورة للنيابة

السبت، 06 أغسطس 2022 01:29 م
نقابة الأطباء: إحالة بلاغ التعدى على طبيب المنصورة للنيابة نقابة الأطباء - أرشيفية
كتبت ـ آية دعبس

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قالت النقابة العامة للأطباء، إن المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أحال بلاغ النقابة العامة للأطباء، رقم 181876 إلى نيابة جنوب المنصورة الكلية، وذلك عقب تفقد الدكتور حسين خيري نقيب أطباء مصر ببلاغ للنائب العام ضد ستة أشخاص وآخرين مجهولين على إثر واقعة التعدي على طبيب المنصورة أثناء تأدية عمله بأحد المراكز الطبية الخاصة بمدينة المنصورة.
 
قال الدكتور أحمد علي عضو مجلس نقابة الأطباء، مقرر اللجنة القانونية، إن نقابة أطباء مصر تثمن وتقدر سرعة إنجاز النائب العام في البلاغات والقضايا التي تعرضها نقابة أطباء مصر خاصة في قضايا التعدي على الأطباء والمنشآت الطبية، لما تمثله هذه القضايا من تعدي على حقوق المجتمع وليس اعتداء على الأطباء فقط، موضحا أن الاعتداء على الأطباء والفريق الطبي يؤدي إلى تعطيل العمل داخل المنشآت الطبية وحرمان المرضى من تلقي الخدمات الصحية مما يعرض حياتهم للخطر، ومن هذا المنطلق حرصت نقابة الأطباء على التقدم ببلاغ آخر غير الذي تقدم به الدكتور السيد الدركي والمركز الطبي الخاص بالمنصورة.
 
وأوضح أن النقابة اتهمت فى بلاغها للنائب العام المعتدين بقيامهم باستعراض القوة وإرهاب الطاقم الطبي داخل المركز الطبي الخاص وتعطيل تقديم الخدمات الصحية للمرضى المتواجدين، فضلاً عن إصابة الدكتور السيد الدركي قاصدين قتله وإتلاف محتويات المركز الطبي.
 
وأكدت نقابة الأطباء متابعة مجلس نقابة الأطباء واللجنة القانونية بالنقابة لأحداث واقعة التعدى على الدكتور السيد الدركي أستاذ القلب بعد استجابته لاستغاثة أهل مريضة ومحاولة إنقاذها إلا أنه توفاها الله، وبدلاً من توجيه الشكر له لاستجابته في منتصف الليل قبيل عيد الأضحى المبارك قامت أهلية المتوفاة بالتعدي على الطبيب بقصد القتل وتحطيم محتويات المركز الطبي، حيث شارك أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء ونقابة أطباء الدقهلية بجلسات مع الطبيب وأسرته وكذلك حضوره مع الطبيب أمام النيابة العامة بالمنصورة.
 
وأشارت إلى تكليف الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، للمستشار القانونى بتقديم بلاغ للنائب العام باسم النقابة العامة للأطباء، كون واقعة الاعتداء على الطبيب هي واقعة تعدي على جموع الأطباء وتعريض حياة المواطنين للخطر، مؤكدة أن اللجنة القانونية بالنقابة ستتابع تصرف نيابة جنوب المنصورة الكلية في البلاغ المحول إليها من المستشار حمادة الصاوي النائب العام لاستكمال التحقيقات به.
 
 

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