نائب محافظ الإسماعيلية يستقبل الوفد الشبابي التونسي خلال زيارته للمحافظة.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

استقبل المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، نيابة عن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، الوفد الشبابي التونسي خلال زيارته للإسماعيلية، ضمن أسبوع الإخاء التونسي المصري، والذي تنفذه الإدارة المركزية للبرامج الثقافية بوزارة الشباب و الرياضة.

وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، و سامي عبدالحليم وكيل وزارة الشباب و الرياضة بالإسماعيلية، و مدير عام العلاقات الخارجية بوزارة الشباب والرياضة، ومدير البرامج الثقافية بوزارة الشباب و الرياضة.

و في بداية اللقاء رحَّب "عصام" بالوفد التونسي على أرض محافظة الإسماعيلية، متمنيًا لهم قضاء وقت ممتع بالمحافظة، متحدثًا عن أهمية الإسماعيلية التاريخية والجغرافية والاقتصادية.

ومن جانبها وجهت رئيسة الوفد التونسي، الشكر لنائب محافظ الإسماعيلية على حسن و حفاوة الاستقبال، مؤكدة على عمق العلاقات التاريخية بين مصر و تونس، وأنهم يشعرون أنهم في بلدهم.

وفي نهاية اللقاء، أهدي نائب محافظ الإسماعيلية، درع المحافظة لرئيسة الوفد الشبابي التونسي، تقديرًا و ترحيبًا بهم في محافظة الإسماعيلية، و تم التقاط الصور التذكارية مع أعضاء الوفد الشبابي التونسي.