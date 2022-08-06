مطار الغردقة الدولى يستقبل 91 رحلة طيران دولية تقل 14 ألف سائح

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولي، علي مدار ساعات اليوم، السبت، 91 رحلة طيران دولية أوروبية مختلفة، تقل علي متنها قرابة 14 ألف سائح من جنسيات مختلفة أغلبها قادمة من المطارات الألمانية.

وأكد مصدر من مطار الغردقة الدولي أن أغلب الرحلات الوافدة اليوم قادمة من المطارات الأوروبية وخاصة من المطارات الألمانية الأكثر وصول، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول ونقلهم إلي الفنادق المختلفة من خلال الحافلات السياحية المختلفة لقضاء إجازاتهم علي شواطئ البحر الأحمر.

من جانب اخر يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم السبت، أكبر وصول أسبوعي لرحلات الطيران السياحية المختلفة، حيث يستقبل المطار 38 رحلة طيران أغلبها اوربية، يتم اتباع تسهيل الإجراءات للسياح لوصولهم الي الفنادق المختلفة.