مصرع قهوجي في دمياط.. والسبب "كوباية شاي"

دمياط - فريق المحافظات

لقي شاب مصرعه بقرية سيف الدين التابعة لمركز الزرقا في محافظة دمياط، وذلك على أثر مشادة كلامية نشبت بينه وبين أحد زبائنه.

وروي شهود عيان أن شابا يدعى " ح. س" في العقد الثاني من العمر، ويعمل قهوجي قد لقي مصرعه بسبب مشادة كلامية نشبت بينه وبين شاب آخر يدعي " م.أ" وذلك بعد قيام المجني عليه بتقديم "شاي ناقص سكر" للجاني، ونشبت مشادة كلامية بينهما لهذا السبب وأن الجاني قام بالتعدي علي المجني عليه بآلة حادة محدثا به قطع فى الرقبة.

وحاولت أهالى القرية إنقاذ المجني عليه ونقله إلي مستشفي الزرقا لتلقي العلاج غير أنه قد فارق الحياة قبل وصوله المستشفي متأثرا بإصابته.

وعلى صعيد آخر قامت قوات الأمن بالتوجه لموقع الحدث، والتي كثفت جهودها البحث عن الجاني مرتكب الواقعة، حتي تم ضبطه واقتياده انقر قسم شرطة الزرقا تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.