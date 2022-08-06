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مصرع شخص تحت عجلات القطار في مدينة كوم أمبو بأسوان

السبت، 06 أغسطس 2022 02:11 م
مصرع شخص تحت عجلات القطار في مدينة كوم أمبو بأسوان جثة - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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لقى مسن مصرعه، اليوم السبت، تحت عجلات القطار، بالقرب من محطة كوم أمبو شمال أسوان، أثناء محاولته العبور من ممر غير شرعى.

وكان مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق،  تلقى إخطارا، يفيد تلقيه بلاغا بتصادم قطار بشخص بالقرب من محطة كوم أمبو

وتم الدفع بسيارة إسعاف لموقع الحادث لنقل الجثمان والذى تحول إلى اشلاء، الى مشرحة كوم أمبو ، والذى تبين انها لشخص يدعى محمد .م .أ ٦٨ مقيم عزبة النهضة بكيما شرق مدينة أسوان، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

 

 


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