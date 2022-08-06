اليوم السابع
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مصرع شاب فى أطفيح إثر اصطدام سيارة بدراجة بخارية

السبت، 06 أغسطس 2022 06:13 م
مصرع شاب فى أطفيح إثر اصطدام سيارة بدراجة بخارية حادث تصادم ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف ـ إيهاب المهندس

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لقى شاب مصرعه فى حادث اصطدام سيارة بدراجة بخارية فى أطفيح بمحافظة الجيزة، وتم ضبط سائق السيارة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اصطدام سيارة بدراجة بخارية، ووفاة شخص فى أطفيح، بإجراء التحريات تبين أن سيارة اصطدمت بدراجة بخارية، يقودها شاب، مما أسفر عن مصرعه فى الحال متأثرا بالإصابات التى لحقت به.

 

تم القبض على سائق السيارة المتسبب فى الحادث، ونقل جثة الضحية إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 


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