مريم السادس مكرر بالثانوية العامة: فرحتي وأسرتي لا توصف

القليوبية إبراهيم سالم

قالت مريم محمد أحمد إسماعيل، الطالبة بمدرسة أبو بكر الصديق الرسمية لغات التابعة لإدارة العبور التعليمية بمحافظة القليوبية، والحاصلة علي المركز السادس مكرر بالشعبة الأدبية بالثانوية العامة، إنها شعرت بفرحة كبيرة فور إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة وكان من بينها اسمها.

وأوضحت "مريم" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن الأسرة شعرت بفرحة كبيرة قائلة "بصراحة مكنتش مصدقة من الفرحة والزغاريد دبت في البيت من الأسرة والجيران"، موضحة أنها كانت تتمني اللحاق بكلية الألسن.

وتابعت مريم، أن والدها كان له الدور الأكبر في توفير الجو الملائم لتقديم الدعم النفسي لها لمساعدتها علي التحصيل الدراسي، قائلة "والدي كان بيسهر معايا طوال أيام الامتحانات وكان بيطبق معايا لحد تاني يوم لجنة الامتحان، والحمد لله ربنا قدرني وقدرت أفرحه ولو بجزء من جهوده معايا".

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع "

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.. اضغط هنا.

- - يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.