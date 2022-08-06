محافظ شمال سيناء يفتتح مهرجان "صيفك أحلى" فى العريش.. فيديو

افتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وكليب راشد مدير عام الشباب والرياضة، وأسامة أحمد عفش رئيس مركز ومدينة العريش مساء اليوم السبت مهرجان: "صيفك أحلى" والذى انطلق من منطقة غرناطة على شاطئ البحر بالعريش حتى مقر إدارة الرياضة.

استهل المهرجان بتفقد معرض الفنون التشكيلية وانطلاق الطائرات الورقية على طول الشاطئ، والتمركز على الكورنيش واستعراض ألعاب الكاراتيه، واستعراض أكاديميات كرة القدم للمراكز والأندية التابعة لإدارة العريش.

واستعرض المحافظ معسكر الجوالة وكرة القدم الشاطئية وكرة الطائرة الشاطئية والكرة الطائرة جلوس لذوى الهمم وبطولة الكاراتيه، واستعرض الفنون الشعبية والأغانى الوطنية من كورال الشباب ومركز الفنون، وتسليم عدد من الجوائز للفائزين.

وأكد المحافظ على دعوته لأبناء محافظات الجمهورية للحضور والاستمتاع بالصيف الحالى على شاطئ العريش خلال فصل الصيف مع: "صيفك أحلى" بالعريش.

كما حضر المهرجان صلاح الشريف مدير إدارة الشباب والرياضة بالعريش، خالد مكاوى مدير إدارة التعليم المدنى بالمديرية، أحمد العريس مدير إدارة الشباب بالمديرية، ناصر العزازى مدير مركز شباب العريش، والكابتن عصام التلوانى وعدد من القيادات الشعبية والشبابية.