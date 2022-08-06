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محافظ بورسعيد يهنئ أبناء المحافظة بمناسبة ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة

السبت، 06 أغسطس 2022 03:04 م
محافظ بورسعيد يهنئ أبناء المحافظة بمناسبة ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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هنأ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم السبت، أبناء محافظة بورسعيد، وقياداتها التنفيذية والأمنية، بمناسبة ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة،  والتي أحدثت نقلة نوعية في الاقتصاد المصري و أصبحت تمثل مصدرا هاما للدخل المصري.

وأشار محافظ بورسعيد أن افتتاح القناة الجديدة، التي يبلغ طولها 72 كيلومترا، يستهدف تحويلها إلى مركز عالمي لتقديم كل الخدمات اللوجستية للسفن لزيادة عائداتها، فضلا عن أن قناة السويس الجديدة كانت بداية لانطلاق العديد من المشروعات العملاقة  لتنمية منطقة قناة السويس وتوسعة ميناء شرق بورسعيد.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى السادس من أغسطس عام 2015، مشروع قناة السويس الجديدة بعد عام واحد فقط تنفيذا لوعد الرئيس، وشهد حفل افتتاح مشاركة دولية عالية المستوى وتم الإعلان عن تحقيق قيمة مضافة جديدة للاقتصاد المصري، حيث أدى المشروع إلى استيعاب قناة السويس للسفن العملاقة بغاطس 65 قدما وهو ما ساعد في زيادة دخل القناة.

 


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