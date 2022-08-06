محافظ بني سويف: خطة لتطوير وتأهيل المناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة

بنى سويف - هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع مسؤولى قطاع السياحة والآثار الخطوات والإجراءات التي تنفذها إدارة السياحة، ضمن خطة وإستراتيحية المحافظة للتنمية السياحية من خلال تطوير وتأهيل المناطق الأثرية والسياحية ببني سويف، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية للنهوض بالإمكانات الأثرية والسياحية واستغلال الكنوز الأثرية المكتشفة بها والترويج لها لتكون مقصدا للسياحة الخارجية والداخلية.

وقالت رانيا عزت، مديرالسياحة، أنه"تنفيذاً لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، قام فريق من المختصين بالسياحة والآثار بمرافقة لجنة من إدارة التطوير والخدمات بوزارة السياحة والآثار،بزيارة تفقدية لمركزي سمسطا والواسطى ، لتحديد واختيار الأماكن المناسبة لوضع لافتات إرشادية بمنطقة ميدوم،ومنطقة دشاشة، وذلك تمهيدا ً لافتتاح مقبرتي"شدو و أنتو"،والتي يعود تاريخها إلي الأسرة الــ 5 في العصر الفرعوني وهما مقبرتان منحوتان في الصخر وتقعان أعلى الجبل الغربي بسمسطا على ارتفاع 40 م وتتضمن مناظر خاصة بالحياة اليومية مثل صيد السمك والإبحار بقوارب الصيد ومناظر تقديم القرابين والهدايا وأخرى تمثل جنوداً مصريين من حملة السهام اثناء حروبهم القديمة.

شهدت الزيارة حضور كل من هشام عبد الحفيظ، عضو إدارة التطوير والخدمات بوزارة السياحة والآثار، وهبة السيد عزت، وكيل إدارة السياحة، ومحمد فتحي مسؤول الفنادق والرحلات بالإدارة، ومفتشي منطقة آثار بني سويف وهيئة الطرق والكباري ومسؤولى الوحدات المحلية بسمسطا والواسطى.



خطة لتطوير وتأهيل المناطق الأثرية (1)



خطة لتطوير وتأهيل المناطق الأثرية (2)