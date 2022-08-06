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محافظ الشرقية يهنئ أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة

السبت، 06 أغسطس 2022 04:48 م
محافظ الشرقية يهنئ أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
كتب: إيمان مهنى

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قدم الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية التهنئة لأبنائه الطلاب من أبناء المحافظة والحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى إمتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 / 2022 م متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح وهم ...

الطالب عمر شريف عبد المنعم عبد الحميد والحاصل على المركز الأول علي مستوي الجمهورية بمجموع 407 ( الشعبة العلمي رياضة) والمُقيد بمدرسة الشهيد عقيد أركان حرب محمد فاروق عبد القادر التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية.

 

الطالب أنس ابراهيم محمد أنس والحاصل علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية بمجموع 407 (الشعبة الأدبية) دمج والمُقيد بمدرسة المصرية الانجليزية التابعة لإدارة شرق الزقازيق.

الطالب محمد اشرف كمال خليل والحاصل علي المركز الثاني مكرر علي مستوي الجمهورية بمجموع 401 (الشعبة العلمي علوم) والمُقيد بمدرسة الزقازيق الثانوية بنين التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية.

الطالبة شهد مجدي فهمي محمد علي والحاصلة على المركز الربع مكرر علي مستوي الجمهورية بمجموع 399 (الشعبة علمي علوم) والمُقيده بمدرسة أولاد صقر الثانوية بنات التابعة لإدارة أولاد صقر التعليمية.

أعرب محافظ الشرقية عن تمنياته لجميع الطلاب المتفوقين بمستقبل واعد ومشرق في إستكمال المراحل الدراسية المقبلة ، مشيداً بمنظومه التعليم بالمحافظة وما أسفرت عنه من حصد 4  مراكز أولى لأبناء المحافظة على مستوى الجمهورية.

وهنأ المحافظ أولياء أمور الطلاب الأوائل  مقدما لهم خالص الشكر والتقدير على جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم لإستكمال مسيرتهم العلمية والمشاركة في بناء الوطن وتقدمه.

 


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