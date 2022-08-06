محافظ الجيزة: تنفيذ 11 محطة معالجة للصرف الصحى بتكلفة 8,2 مليار جنيه

كتب ـ سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن ما تشهده الدولة المصرية من تحول تنموي شامل والنهوض بشتي المجالات والقطاعات وترسيخ مبادئ العدالة يأتي تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي تلقي رعاية واهتماما بالغا من القيادة السياسية لما لها من أهمية في توفير حياة أفضل للمواطنين.

وأضاف محافظ الجيزة، أنه تم دفع عجلة العمل في العديد من المشروعات والتي ساهمت بشكل كبير فى رفع الطاقة الإنتاجية للمياه لتصل إلى 2.8 مليون م3 لخدمة حوالي 10 ملايين نسمة من خلال إضافة وتنفيذ 8 محطات مياه بطاقة 700 ألف متر مكعب وبتكلفة 2,012 مليار جنيه، وهو ما انعكس على تحسن ضغوطات المياه بالعديد من القطاعات والبؤر الساخنة والتى كانت مصدراً للشكاوى المتكررة للمواطنين على مدار سنوات إلى جانب دعم جميع المناطق المحرومة بخدمة الصرف الصحي بما يحقق التنمية المستدامة لمواطنى تلك القرى، مشيراً إلى أنه تم تذليل جميع العقبات التي كانت تواجه تنفيذ بعض المشروعات خاصة في قطاع الصرف الصحى حيث تم الانتهاء منها وإدخالها الخدمة، موضحا أنه تم تنفيذ 11 محطة معالجة للصرف الصحي بتكلفة 8,2 مليار جنيه، وذلك بخلاف تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد لمحطات وشبكات المياه.

تصريحات المحافظ جاءت عقب اعتماد المخطط الإستراتيجى العام لمدينة الجيزة والذي يضم المخططات العمرانية لعدد 9 أحياء، ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية.

لافتا أن المخطط يساهم في الحد من النمو العشوائي بمناطق الامتداد العمراني لتحسين الصورة الجمالية تماشياً مع التنمية الحضرية التي تشهدها قطاعات المحافظة، باعتبارها قطبا تنمويا جاذبا للاستثمار والأنشطة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقديم الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم والمشروعات التنموية المقترح تنفيذها

وقد أكد اللواء أحمد راشد، أن الهدف من المخطط هو المساهمة في الدفع بعجلة التنمية من خلال تدعيم واستحداث القاعدة الاقتصادية للمدينة وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلي الحد من بناء المناطق الغير المخططة وتوفير الخدمات وتدعيم المرافق الأساسية والتنمية البيئية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين إلي جانب المساهمة في الإدارة الجديدة للأراضي ورفع كفاءة الإدارة المحلية وضمان حصول محدودي الدخل علي الخدمات والدعم .

مؤكداً على أن المخطط الاستراتيجي يضم رؤية متكاملة للمشروعات الخدمية المقترحة وخطط العمل المستقبلية من خلال إعداد قاعدة بيانات كاملة تراعي كافة الجوانب لمدينة الجيزة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، مشيراً إلى أنه سيتم دراسة المخطط التفصيلي لكل حي على حدة والعمل علي إدراج المشروعات الخدمية التي يحتاجها المواطنون.