اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية يستقبل أوائل الثانوية العامة.. ويؤكد: نموذج مشرف ونفتخر بهم

السبت، 06 أغسطس 2022 06:03 م
محافظ الإسكندرية يستقبل أوائل الثانوية العامة.. ويؤكد: نموذج مشرف ونفتخر بهم محافظ الإسكندرية يستقبل أوائل الثانوية العامة
الإسكندرية جاكلين منير

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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، أبناء محافظة الإسكندرية الذين جاءوا ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 2021/ 2022، لتكريمهم على تفوقهم الدراسى. وذلك بحضور أولياء أمور الطلاب، ونادية فتحى وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

 

وأكد الشريف أنه كان حريص على استقبال أبناء الإسكندرية أوائل الثانوية العامة لتهنئتهم وتكريمهم على هذا النجاح المشرف، لافتًا إلى أن هؤلاء الطلاب المتميزين هم نموذج مشرف لمحافظة الإسكندرية والمحافظة تفتخر بهم دائما.

 

كما أعرب المحافظ عن سعادته لاستقبال الطالبة/ ناريمان أحمد صالح فرج، الحاصلة على الأول على الجمهورية من المكفوفين فى الثانوية العامة، والتى تعد مثال مشرف يحتذى به، مؤكدًا أن المحافظة تقف دائما خلف أبنائها المتميزين وخاصة أبنائها من ذوى الهمم.

 

هذا وقد وجه المحافظ الشكر والتقدير لكل أب وأم من أولياء أمور الطلاب الأوائل على تكبده المشاق لأجل أبنائه ومساهمتهم بدور فعال فى حصولهم على هذه المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية.

 

على الصعيد ذاته، أكد الشريف أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لأبنائها المتفوقين وتشجيع الموهوبين والمتميزين، فى ظل رؤية مصر 2030م، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالشباب وتبنى مواهبهم.

 

واعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسى 2021-2022.

 

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

 

كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا

 

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع "

 

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

 

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.. اضغط هنا.

- يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.

 

 
الاولى أدبى على الاسكندرية
الاولى أدبى على الاسكندرية

الاولى على المكفوفين
الاولى على المكفوفين

المحافظ يستقبل الاوائل
المحافظ يستقبل الاوائل

المحافظ يستقبل اوائل الثانوية العامة
المحافظ يستقبل اوائل الثانوية العامة

المحافظ يهنئ الاوائل بالاسكندرية
المحافظ يهنئ الاوائل بالاسكندرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

جانب من لقاء المحافظ
جانب من لقاء المحافظ
 

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانويه العامه 2022

اوائل الثانويه العامه 2022

أوائل الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة على اليوم السابع

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة

نتيجه الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

لينك نتيجة الثانوية العامة 2022

لينك نتيجه الثانويه العامه 2022

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

الثانوية العامة

تسجيل دخول بوابة الثانوية العامة

الثانويه العامه

ثانوية عامة 2022

نتيجة ثانوية عامة 2022

نتيجه الصف الثالث الثانوي العام 2022

تنسيق 2022

تنسيق الثانوية العامة

مكتب التنسيق

رابط نتيجه الثانويه العامه 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم السابع

نتيجة الثانويه العامه اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022

اوائل الثانوية العامة 2022



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