محافظ الإسكندرية يستقبل أوائل الثانوية العامة.. ويؤكد: نموذج مشرف ونفتخر بهم

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، أبناء محافظة الإسكندرية الذين جاءوا ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 2021/ 2022، لتكريمهم على تفوقهم الدراسى. وذلك بحضور أولياء أمور الطلاب، ونادية فتحى وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وأكد الشريف أنه كان حريص على استقبال أبناء الإسكندرية أوائل الثانوية العامة لتهنئتهم وتكريمهم على هذا النجاح المشرف، لافتًا إلى أن هؤلاء الطلاب المتميزين هم نموذج مشرف لمحافظة الإسكندرية والمحافظة تفتخر بهم دائما.

كما أعرب المحافظ عن سعادته لاستقبال الطالبة/ ناريمان أحمد صالح فرج، الحاصلة على الأول على الجمهورية من المكفوفين فى الثانوية العامة، والتى تعد مثال مشرف يحتذى به، مؤكدًا أن المحافظة تقف دائما خلف أبنائها المتميزين وخاصة أبنائها من ذوى الهمم.

هذا وقد وجه المحافظ الشكر والتقدير لكل أب وأم من أولياء أمور الطلاب الأوائل على تكبده المشاق لأجل أبنائه ومساهمتهم بدور فعال فى حصولهم على هذه المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية.

على الصعيد ذاته، أكد الشريف أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لأبنائها المتفوقين وتشجيع الموهوبين والمتميزين، فى ظل رؤية مصر 2030م، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالشباب وتبنى مواهبهم.

واعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسى 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع "

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.. اضغط هنا.

- يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.