محافظ الأقصر يقود جولة لمتابعة مشروع محور شمال الأقصر وتزيين المسار السياحي

الأقصر - أحمد مرعى

قاد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم السبت، جولة تفقدية بمدن الأقصر والزينية، تابع خلالها تنفيذ أعمال إنشاء كوبري محور شمال الأقصر بالقرب من كمين "يسى" الأمني، وذلك في إطار متابعة العمل بالمشروعات التنموية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ مراحل إنشاء المحور الذي يربط شرق الأقصر بغربها وجه برفع نواتج أعمال إنشاء الكوبري بالقرب من كمين " يسى " وتهذيب المنطقة المحيطة به ورصفها مشددا على ضرورة سرعة فتح الطريق أسفل الكوبري لمرور السيارات والحافلات السياحية وذلك بعد أن تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للكوبري في المنطقة

كما قام المحافظ بجولة تفقدية بمدينة البياضية لمتابعة سير العمل بمشروعات تطوير وتزيين المسار السياحي حيث تفقد أعمال تطوير مدخل الأقصر بالقرب من كوبري البغدادي ورفع كفاءة المنطقة، حيث تتضمن الأعمال تنفيذ خرسانة مطبوعة للجزر أسفل الكوبري وتركيب بلدورات وسط، وبلدورات حدائق وعمل انترلوك مشايات، ، ومساحات نجيل خضراء وزراعة نخيل وطلاء أعمدة الكوبري.

وشارك فى فعاليات الجولة كل من اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والعميد أحمد الهواري رئيس مدينة الزينية، والعميد ضياء ماهر مدير مرور الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، والمهندسة الهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بمدن الأقصر والزينية وهيئة ومديرية الطرق بالمحافظة.

وكان قد أجرى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جولة تفقدية بمركز ومدينة إسنا تابع خلالها انتظام العمل بالمشروعات التنموية الجاري تنفيذها بقرى المركز، في إطار متابعة العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبدأت جولة المحافظ بتفقد مشروعات المبادرة في قرى زرنيخ والكلابية حيث تابع مراحل إنشاء وتجديد مراكز الشباب والكباري والجسور وتوسعة المدارس ورفع كفائتها، كما تفقد المحافظ محطة معالجة الحلة والدير الثلاثية وموقعها بقرية زرنيخ.