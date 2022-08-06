محافظ أسيوط يهنئ الطالبين "لؤى" و"أحمد" لحصولهما على المركز الرابع مكرر

كتب: هيثم البدرى

هنأ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، الطالب " أحمد هشام بدوى "والطالب " لؤى احمد عبد الحافظ" من ابناء محافظة أسيوط لحصولهما على المركز الرابع مكرر ( علمى – علوم ) في الشهادة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية لعام 2021-2022، حيث أجرى اتصالا هاتفياً بهما معبراً عن سعادته لتفوقهما وحصولهما على المركز الرابع مكرر ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية والتي تم إعلانها اليوم السبت .

ووجه المحافظ رسالة شكر وتقدير للطالب " لؤى أحمد عبد الحافظ " ابن مركز القوصية " مدرسة القوصية الثانوية بنين " والطالب " أحمد هشام بدوى على " بمدرسة دار حراء الاسلامية الثانوية لحصولهما على المركز الرابع مكرر بالشعبة العلمي علوم على مستوى الجمهورية بمجموع 399 درجة ، كما هنأ جميع الطلاب الاوائل على مستوى الجمهورية وجميع الناجحين فى الشهادة الثانوية العامة متمنياً لهم دوام التفوق والتقدم .

وأعلن محافظ أسيوط، تقديم الدعم الكامل للمتفوقين والمتميزين من أبناء المحافظة فى مختلف المراحل الدراسية والشهادات ، فضلاً عن دعمه الكامل لتطوير العملية التعليمية وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب والمعلمين ،مشيراً إلى إنه سيقوم بتكريم الطلاب الأوائل بمختلف الشهادات بديوان عام المحافظة ،نظراً لتفوقهم الدراسي معرباً عن سعادته لتميز أبناء المحافظة في كافة المجالات وحصد أبنائها المراكز الأولى في مختلف الشهادات والمسابقات.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد أعلن أسماء الطلبة الأوائل في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وكان من نصيب محافظة أسيوط ، حصول طالبين بالمركز الرابع مكرر بالشعبة العلمي علوم .



تهانى المحافظ