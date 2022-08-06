اليوم السابع
Ads
السبت، 06 أغسطس 2022 06:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بالشعبة العلمى فى الثانوية العامة على مستوى الجمهورية

محافظ أسيوط يهنئ الطالبين "لؤى" و"أحمد" لحصولهما على المركز الرابع مكرر

السبت، 06 أغسطس 2022 04:40 م
محافظ أسيوط يهنئ الطالبين "لؤى" و"أحمد" لحصولهما على المركز الرابع مكرر محافظ أسيوط يهنئ الطالبين لؤى عبد الحافظ وأحمد هشام
كتب: هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هنأ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، الطالب " أحمد هشام بدوى "والطالب " لؤى احمد عبد الحافظ" من ابناء محافظة أسيوط لحصولهما على المركز الرابع مكرر ( علمى – علوم ) في الشهادة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية لعام 2021-2022، حيث أجرى اتصالا هاتفياً بهما معبراً عن سعادته لتفوقهما وحصولهما على المركز الرابع مكرر ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية والتي تم إعلانها اليوم السبت .

ووجه المحافظ رسالة شكر وتقدير للطالب " لؤى أحمد عبد الحافظ " ابن مركز القوصية " مدرسة القوصية الثانوية بنين " والطالب " أحمد هشام بدوى على " بمدرسة دار حراء الاسلامية الثانوية لحصولهما على المركز الرابع مكرر بالشعبة العلمي علوم على مستوى الجمهورية بمجموع 399 درجة ، كما هنأ جميع الطلاب الاوائل على مستوى الجمهورية وجميع الناجحين فى الشهادة الثانوية العامة متمنياً لهم دوام التفوق والتقدم .

وأعلن محافظ أسيوط، تقديم الدعم الكامل للمتفوقين والمتميزين من أبناء المحافظة فى مختلف المراحل الدراسية والشهادات ، فضلاً عن دعمه الكامل لتطوير العملية التعليمية وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب والمعلمين ،مشيراً إلى إنه سيقوم بتكريم الطلاب الأوائل بمختلف الشهادات بديوان عام المحافظة ،نظراً لتفوقهم الدراسي معرباً عن سعادته لتميز أبناء المحافظة في كافة المجالات وحصد أبنائها المراكز الأولى في مختلف الشهادات والمسابقات.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد أعلن أسماء الطلبة الأوائل في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وكان من نصيب محافظة أسيوط ، حصول طالبين بالمركز الرابع مكرر بالشعبة العلمي علوم .

تهانى المحافظ
تهانى المحافظ

 

جانب من تهانى المحافظ
جانب من تهانى المحافظ

 


اسيوط

اخبار اسيوط

الثانويه العامه

مدرسه القوصيه

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانويه العامه 2022

اوائل الثانويه العامه 2022

أوائل الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة على اليوم السابع

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة

نتيجه الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

لينك نتيجة الثانوية العامة 2022

لينك نتيجه الثانويه العامه 2022

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

الثانوية العامة

تسجيل دخول بوابة الثانوية العامة

ثانوية عامة 2022

نتيجة ثانوية عامة 2022

نتيجه الصف الثالث الثانوي العام 2022

تنسيق 2022

تنسيق الثانوية العامة

مكتب التنسيق

رابط نتيجه الثانويه العامه 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم السابع

نتيجة الثانويه العامه اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022

اوائل الثانوية العامة 2022

ترتيب اوائل الثانوية العامة 2022



الموضوعات المتعلقة

حياة كريمة.. محافظ أسيوط يتفقد مجمع الخدمات الحكومية بقرية الزرابى.. صور

الجمعة، 05 أغسطس 2022 05:00 م

حياة كريمة.. محافظ أسيوط يلتقى رئيس جهاز تعمير الوادى الجديد لمناقشة تنفيذ المشروعات

الخميس، 04 أغسطس 2022 11:44 ص

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية الحواتكة منفلوط

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 02:34 م

محافظ أسيوط يواصل لقاءاته الحوارية "الجمهورية الجديدة -حياة كريمة" مع الشباب

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 12:06 م

محافظ أسيوط يعلن دعم مستشفى المبرة والقوصية المركزى بـ5 أجهزة غسيل كلوى

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 01:20 م

محافظ أسيوط: تركيب الإنترلوك بشوارع ضيقة بالقوصية ضمن خطة التطوير والتجميل

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 11:19 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة