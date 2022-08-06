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متوسط نسبة النجاح فى الثانوية العامة 2022 (إنفوجراف)

السبت، 06 أغسطس 2022 11:13 ص
متوسط نسبة النجاح فى الثانوية العامة 2022 (إنفوجراف) متوسط نسبة النجاح فى الثانوية

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أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الفيديو التفصيلي لإحصائيات نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية 2021-2022 هي %75.04، بالإضافة إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي الشعبة العلمية رياضيات %81.10 وفي الشعبة الأدبية %68.38.
 
 
متوسط نسبة النجاح فى الثانوية العامة 2022
متوسط نسبة النجاح فى الثانوية العامة 2022
 
واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.
 
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانويه العامه 2022

اوائل الثانويه العامه 2022

أوائل الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة على اليوم السابع

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نتيجه الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

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نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم السابع

نتيجة الثانويه العامه اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022

اوائل الثانوية العامة 2022

ترتيب اوائل الثانوية العامة 2022



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