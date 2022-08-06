ليلة مع كوكب الشرق وبليغ حمدى فى ثانى أيام المهرجان الصيفى بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت دار أوبرا الإسكندرية، تنظيم حفلا بعنوان ليلة أم كلثوم وبليغ حمدى، وذلك فى إطار فعاليات مهرجان المسرح الرومانى بالإسكندرية والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، حيث يقام فى الثامنة مساء غدًا السبت، ويحييه نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا بقيادة المايسترو أحمد عامر.

ويتضمن البرنامج مختارات من أعمال كوكب الشرق وملك الموسيقى منها سواح، طاير ياهوا، التوبة، على حسب وداد، زي الهوا، بهيه، اسمراني اللون، مالي، وحشتوني، العيون السود وألف ليلة وليلة.. أداء نجوم الموسيقى العربية بالاوبرا وليد حيدر، محمد حسن، ياسر سعيد، كنزى، إيناس عز الدين، رحاب عمر .

ويشار إلي أن مهرجان المسرح الرومانى يتواصل على مدار 6 أيام متصلة حتى 10 اغسطس ويضم برنامج فعالياته عروضا لنخبة من نجوم مصر والوطن العربى هم على التوالى مدحت صالح بمصاحبة فرقة الفنان عمرو سليم، محمد محسن وفرقته، دينا الوديدي وفرقتها، عائلة المغنى السورى طارق العربي طرقان ديمة - تلا - محمد وفريق مسار إجباري.