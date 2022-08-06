لو مجموعك مش حلو.. إزاى تخرج من حالة الاكتئاب والحزن بعد نتيجة الثانوية العامة

كتبت نهير عبد النبى

بعد نتيجة الثانوية العامة قد يعانى الكثيرون من الحزن والتوتر بسبب النتيجة غير المتوقعة ويؤثر ذلك على حالتهم الصحية ويدخلهم في حالة اكتئاب شديدة، فسواء كانت النتيجة محزنة أو مفرحة فيجب عليك أن تتأقلم مع الوقت وتتكيف معه حتى لا يؤثر الحزن على صحتك.

وحسب ما ذكره موقع jedfoundation فإن هناك بعض النصائح يجب أن تتبعها للتخلص من حالة الحزن في الفترة القادمة.

-اعترف بمشاعرك، فاعلم أنه من الطبيعي أن تشعر بالحزن والأسى لا بأس في قضاء بعض الوقت في البكاء أو التعبير عن مشاعرك لا يمكنك إجبار نفسك على أن تكون سعيدًا.

-إذا كنت تشعر بالتوتر، فقد يساعدك التحدث إلى صديق أو أحد أفراد العائلة حول مخاوفك حاول التواصل برسالة نصية أو مكالمة أو دردشة فيديو.

-التطوع بوقتك أو القيام بشيء لمساعدة الآخرين هو أيضًا طريقة جيدة لرفع معنوياتك وتوسيع نطاق صداقاتك.

-كن واقعيًا وتقبل النتيجة مهما كانت وفكر في مستقبلك وماذا ستفعل الفترة القادمة، وافعل الأشياء التي تحبها وحدد هدف لمستقبلك.

-لا تتخلى عن العادات الصحية، إن الإفراط في تناول الطعام يزيد من توترك وشعورك بالذنب.

جرب هذه الاقتراحات:

-تناول وجبة خفيفة صحية، ولا تفرط في تناول الحلويات أو الجبن أو المشروبات.

-تناول وجبات صحية.

-احصل على قسط كاف من النوم.

-قم بتضمين النشاط البدني المنتظم في روتينك اليومي.

-جرب تمارين التنفس العميق أو التأمل أو اليوجا.

- اطلب المساعدة المهنية إذا كنت بحاجة إليها على الرغم من بذل قصارى جهدك، قد تجد نفسك تشعر بالحزن أو القلق باستمرار، وتعاني من شكاوى جسدية، وغير قادر على النوم، وسرعة الانفعال واليأس، وغير قادر على مواجهة الأعمال الروتينية إذا استمرت هذه المشاعر لفترة ، فتحدث إلى طبيبك أو أخصائي الصحة العقلية.