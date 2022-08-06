اليوم السابع
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السبت، 06 أغسطس 2022 05:19 ص
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"غرامة 10% وقيمة الاشتراك مُضاعفة".. شروط عضوية نقابة المعلمين للمدارس الخاصة

السبت، 06 أغسطس 2022 05:00 ص
"غرامة 10% وقيمة الاشتراك مُضاعفة".. شروط عضوية نقابة المعلمين للمدارس الخاصة النقابة العامة للمهن التعليمية - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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حددت النقابة العامة للمهن التعليمية خطوات التقدم للحصول على عضويتها والاستفادة من خدماتها على مستوى الجمهورية، وهى:
 
 
1-  الأوراق المطلوبة لبطاقة العضوية:
 
-       صورة بطاقة الرقم القومى "سارية".
 
-       أصل الايصالات سداد فرق السن.
 
-       صورة إيصالات الانقطاعات والإجازات وبيان بها.
 
-       صحيفة أحوال كمبيوتر معتمدة من الإدارة التعليمية.
 
-       فى حالة الانقطاع مطلوب شهادة تحركات من الجوازات.
 
-       مفردات مرتب معتمدة من الإدارة التعليمية.
 
 
 
2-  شروط الإلتحاق بعضوية النقابة للمدارس الخاصة:
 
-       ختم الاستمارة بخاتم جهة العمل، والإدارة التعليمية "التعليم الخاص".
 
-       ختم الاستمارة بخاتم اللجنة النقابية والنقابة الفرعية.
 
-       صورة طبق الأصل من عقد المدرسة مختوم من التعليم الخاص.
 
-       صورة من المؤهل الدراسى.
 
-       صورة بطاقة الرقم القومى "سارية".
 
-       يحسب فارق السن من تاريخ المؤهل بحد أقصى 25 سنة.
 
-       قيمة السنة 135 جنيه، وتحسب الشهور سنة كاملة.
 
-       قيمة رسم العقد 54 جنيه، والانقطاع عن السداد أكثر من 4 سنوات تُحسب المدة مضاعفة + غرامة 10% +108 جنيه إعادة رسم القيد.
 
 
 
 

نقابة المعلمين

عضوية نقابة المعلمين

عضوية نقابة المعلمين للمدارس الخاصة

اوراق عضوية نقابة المعلمين



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