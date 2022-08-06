"غرامة 10% وقيمة الاشتراك مُضاعفة".. شروط عضوية نقابة المعلمين للمدارس الخاصة

حددت النقابة العامة للمهن التعليمية خطوات التقدم للحصول على عضويتها والاستفادة من خدماتها على مستوى الجمهورية، وهى:
1- الأوراق المطلوبة لبطاقة العضوية:
- صورة بطاقة الرقم القومى "سارية".
- أصل الايصالات سداد فرق السن.
- صورة إيصالات الانقطاعات والإجازات وبيان بها.
- صحيفة أحوال كمبيوتر معتمدة من الإدارة التعليمية.
- فى حالة الانقطاع مطلوب شهادة تحركات من الجوازات.
- مفردات مرتب معتمدة من الإدارة التعليمية.
2- شروط الإلتحاق بعضوية النقابة للمدارس الخاصة:
- ختم الاستمارة بخاتم جهة العمل، والإدارة التعليمية "التعليم الخاص".
- ختم الاستمارة بخاتم اللجنة النقابية والنقابة الفرعية.
- صورة طبق الأصل من عقد المدرسة مختوم من التعليم الخاص.
- صورة من المؤهل الدراسى.
- صورة بطاقة الرقم القومى "سارية".
- يحسب فارق السن من تاريخ المؤهل بحد أقصى 25 سنة.
- قيمة السنة 135 جنيه، وتحسب الشهور سنة كاملة.
- قيمة رسم العقد 54 جنيه، والانقطاع عن السداد أكثر من 4 سنوات تُحسب المدة مضاعفة + غرامة 10% +108 جنيه إعادة رسم القيد.
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