جامعة عين شمس تجهز 14 معملا لتقديم خدمة التنسيق الإلكترونى للناجحين بالثانوية

كتب ـ محمود راغب

استعدت جامعة عين شمس، ممثلة في الإدارة العامة لشؤون التعليم و الطلاب تحت إشراف ريهام العطيفي القائم بأعمال المدير العام ، لاستقبال الطلاب الناجحين من حاملي شهادة الثانوية العامة المصرية وتقديم خدمة التنسيق الإلكتروني لهم من خلال 14 معملاً تم تجهيزها على أعلى مستوى بكليات (الآداب – الحاسبات والمعلومات – الهندسة – البنات – الزراعة).

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب وإشراف محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم و الطلاب.

كما خصصت الجامعة ولأول مرة معملاً لاستقبال الطلاب من ذوي القدرات الخاصة بمقر مركز الإبصار بكلية الآداب، تم تجهيزه تقنياً وبشرياً لتقديم كافة أوجه المساعدة والنصح والإرشاد في التقديم للجامعات خلال عملية التنسيق الإلكتروني.

واستعدت الجامعة من خلال فريق عمل متخصص للرد على كافة استفسارات الطلاب وذويهم ومساعدتهم في التنسيق في كافة مراحل التنسيق حرصاً على مستقبلهم وذلك من خلال فريق الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب بالجامعة بما يمكن الطلاب المقبلين على الدراسة الجامعية من الانتقال للعالم الأوسع من المعرفة بكل سهولة ويسر.

وفي هذا السياق، تشارك جامعة عين شمس في أكبر المعارض التعليمية كراع بلاتيني حيث يمكن للطلاب الجدد المقبلين على المرحلة الجامعية من التواصل المباشر مع فريق من المتخصصين للرد على جميع استفساراتهم، وذلك اعتبارا من الثلاثاء المقبل الموافق 9 من أغسطس الجاري بجناح الجامعة المشارك بمعرض EDUGATE، أو التواصل المباشر مع فريق الجامعة بمعرض أخبار اليوم المقرر إقامته خلال الفترة من 11 – 12 أغسطس 2022 بقاعة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر .