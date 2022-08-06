تغييرات فى نمط الحياة تساعد على ضبط ضغط الدم.. منها الرياضة وتقليل الملح

كتبت نهير عبد النبى

يعانى الكثيرون من انخفاض ضغط الدم المستمر ما يسبب الهبوط وعدم الاتزان، وهنا يلعب أسلوب الحياة دورًا مهمًا فى علاج ارتفاع ضغط الدم، إذا نجحت فى التحكم فى ضغط الدم بأسلوب حياة صحى، فقد تتجنب أو تؤخر أو تقلل من الحاجة إلى الأدوية، وفيما يلى هناك تغييرات فى نمط الحياة يمكنك إجراؤها لخفض ضغط الدم وخفضه وحسب ما ذكره موقع mayoclinic :

1: فقدان الوزن

غالبًا ما يزداد ضغط الدم مع زيادة الوزن، ويمكن أن تؤدي زيادة الوزن أيضًا إلى اضطراب التنفس أثناء النوم، ما يزيد من ارتفاع ضغط الدم، ويعد فقدان الوزن أحد أكثر تغييرات نمط الحياة فعالية للتحكم في ضغط الدم، ويمكن أن يساعد فقدان الوزن حتى مقدار ضئيل من الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة في خفض ضغط الدم.

2: ممارسة الرياضة بانتظام

يمكن أن يؤدى النشاط البدنى المنتظم - مثل 150 دقيقة أسبوعيًا ، أو نحو 30 دقيقة معظم أيام الأسبوع - إلى خفض ضغط الدم بنحو 5 إلى 8 ملم زئبق، إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم من المهم أن تكون ثابتًا لأنك إذا توقفت عن ممارسة الرياضة ، فقد يرتفع ضغط الدم مرة أخرى.

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم فقد تساعدك التمارين الرياضية في تجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم، فقد يؤدي النشاط البدني المنتظم إلى خفض ضغط الدم إلى مستويات أكثر أمانًا.

3: تناول نظاما غذائيا صحيا

يمكن أن يؤدي تناول نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم والقليل من الدهون المشبعة والكوليسترول إلى خفض ضغط الدم بما يصل إلى 11 ملم زئبق إذا كنت تعانى من ارتفاع ضغط الدم، تعرف خطة الأكل هذه بالنهج الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم.

4: تقليل الصوديوم في نظامك الغذائي

حتى التخفيض البسيط في الصوديوم في نظامك الغذائي يمكن أن يحسن صحة قلبك ويقلل من ضغط الدم بنحو 5 إلى 6 ملم زئبق إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم يختلف تأثير تناول الصوديوم على ضغط الدم باختلاف مجموعات الأشخاص بشكل عام.

5: الإقلاع عن التدخين

كل سيجارة تدخنها تزيد من ضغط الدم لعدة دقائق بعد الانتهاء، يساعد التوقف عن التدخين ضغط الدم على العودة إلى طبيعته ويمكن أن يقلل الإقلاع عن التدخين من خطر الإصابة بأمراض القلب وتحسين صحتك العامة، وقد يعيش الأشخاص الذين يقلعون عن التدخين لفترة أطول من الأشخاص الذين لم يتوقفوا عن التدخين مطلقًا.

6: قلل من توترك

قد يساهم الإجهاد المزمن فى ارتفاع ضغط الدم، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد آثار الإجهاد المزمن على ضغط الدم، ويمكن أن يساهم الإجهاد العرضي أيضًا في ارتفاع ضغط الدم، إذا كنت تتفاعل مع الإجهاد عن طريق تناول طعام غير صحي أو شرب الكحول أو التدخين.

خذ بعض الوقت للتفكير في الأسباب التي تجعلك تشعر بالتوتر، مثل العمل أو الأسرة أو الشئون المالية أو المرض بمجرد أن تعرف سبب توترك ، فكر في كيفية التخلص من التوتر أو تقليله.