اليوم السابع
Ads
السبت، 06 أغسطس 2022 04:05 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بوليانسكى: أوكرانيا غير مستعدة لمفاوضات جدية حول التسوية

السبت، 06 أغسطس 2022 03:00 ص
بوليانسكى: أوكرانيا غير مستعدة لمفاوضات جدية حول التسوية المندوب الروسى لدى الأمم المتحدة دميترى بوليانسكى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح نائب المندوب الروسى لدى الأمم المتحدة دميترى بوليانسكى، بأن أوكرانيا غير مستعدة لمفاوضات جدية حول تسوية النزاع، وأن الشروط التي تطرحها "سخيفة".

وقال بوليانسكي في حديث للبودكاست The Dive، إن "أما ما يخص مفاوضات السلام، فإن أوكرانيا لم تظهر أي دليل على موقف مسؤول. ولديهم بعض المطالب التي لا يمكن طرحها على الطاولة في مفاوضات جدية".

وتابع: "ولذلك فإننا لم نصل إلى هناك بعد. وأوكرانيا تدلي بتصريحات سياسية فقط بأنها مستعدة للمفاوضات مع روسيا. لكنهم مستعدون لإجراء المفاوضات في حال سحبت روسيا قواتها، حتى من دونباس والقرم، ما يعتبر أمرا سخيفا".

وخلص إلى القول: "وبالتالي لا يوجد لدينا شريك واقعي، ولذلك تستمر العملية العسكرية الخاصة".


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

بوليانسكى



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة