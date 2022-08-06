المهندس محمد عادل: قناة السويس تحقق كل يوم إيرادا لم يحدث منذ إنشائها

كتب الأمير نصرى

قال المهندس محمد عادل، نائب الرئيس التنفيذي لمشروع قناة السويس الجديدة: كان توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن ينتهى المشروع في عام واحد وليس 3 أعوام، وهو ما وضعنا في ضغط شديد، مؤكدا أن جميع قطاعات الدولة كانت تتعاون معا في ملحمة جميلة، حيث قمنا بتمويل 45 كراكة بـ 250 ألف طن من السولار والمازوت في 11 شهرا.

وأضاف المهندس محمد عادل في مداخلة هاتفية على قناة "dmc"، كنا ننقل أطنان السولار والمازوت لكل كراكة حتى مكانها وهذه عملية كانت في منتهى الصعوبة، ومن ناحية المياه العزبة التي تحتاجها أيضا هذه الكراكات والتي أخذت 50 ألف طن على مدى المشروع، كما أحيى كل العاملين بقناة السويس اللذين بذلوا جهد إعجازى والقيادة السياسية.

تابع: إن قناة السويس تحقق كل يوم إيراد لم يحدث منذ إنشائها، وكل هذا بسبب المجهود الكبير الذى بذلناه والذى رفع تصنيف القناة، ولذلك لا أحد يستطيع أن ينافس قناة السويس.