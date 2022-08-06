القوات اليمنية تسقط طائرة مسيرة حوثية في أبين

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أسقطت القوات اليمنية طائرة مسيرة حوثية في الأجواء الشمالية الشرقية من محافظة أبين، في اختراق جديد من المليشيات للهدنة الأممية.

وذكر مصدر عسكري يمني - وفقا لقناة (اليمن الإخبارية)، اليوم السبت - أن "القوات الجنوبية اليمنية رصدت طائرة مسيرة لمليشيات الحوثي تخترق أجواء مديرية جيشان في أبين الواقعة على حدود محافظتي شبوة والبيضاء قبل أن تنجح في إسقاطها"، مضيفا أن الدفاعات الأرضية نجحت في إسقاط الطائرة الحوثية في مركز مديرية جيشان، وتم نقل حطامها للجهات المختصة وذلك مساء أمس الجمعة.

وأشار إلى أن إسقاط الطائرة الحوثية للمرة الأولى خلال العام الجاري في جيشان مؤشرا على تصعيد عسكري قادم للمليشيات في هذا المحور القتالي الذي تنتشر فيه المقاومة الجنوبية طوال المناطق الحدودية مع محافظة البيضاء المجاورة الخاضعة للانقلابيين وتنظيم القاعدة.

وأوضح أن الحوثيين يستغلون الهدنة الأممية في التجسس وتحديث ترسانتهم العسكرية إلى جانب استخدام الطائرات المسيرة في إطلاق قذائف هجومية على المناطق السكنية المحررة والمواقع العسكرية لقوات المجلس الرئاسي ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيين من الأطفال.