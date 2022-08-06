اليوم السابع
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السيطرة على حريق في مصنع ملابس بالمنطقة الحرة غرب الإسكندرية

السبت، 06 أغسطس 2022 12:00 ص
السيطرة على حريق في مصنع ملابس بالمنطقة الحرة غرب الإسكندرية سيارات إطفاء- أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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نشب حريق هائل بأحد مصانع الملابس في المنطقة الحرة بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، مما تسبب في احتراق محتويات المصنع بالكامل، والذي يقع علي مساحة كبيرة، كما سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية علي الحريق قبل امتداده.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد البروى، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل بمصنع للملابس الجاهزة داخل المنطقة الحرة. 

على الفور انتقل قوات مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية وأكثر من 5 سيارات إطفاء للمصنع، للسيطرة علي النار التي أحرقت محتويات المصنع بالكامل، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو وفيات.

وبالمعاينة الأولية والفحص تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي أدي لحريق وساعد علي انتشاره وجود مواد سريعة الاشتعال، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.‎


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