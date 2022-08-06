الرابع مكرر بالثانوية العامة: حلمى الالتحاق بكلية الهندسة ومثلى الأعلى الدكتور زويل

المنوفية - فريق المحافظات

حالة من الفرحة العارمة سيطرت على منزل الطالب محمود مجدى السيد جعفر الحاصل على المركز الرابع مكرر، على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة، شعبة العلمى رياضة، بمجموع 404 درجات .

وقال محمود، إنه تلقى خبر حصوله على المركز الرابع مكرر، من المؤتمر الصحفى للوزير، وكانت والدته بجواره، الأمر الذى كانت معه الفرحة والبكاء واحتضنتى أمى من البكاء والفرحة .

وأضاف محمود، أنه كان يذاكر عدد ساعات غير محدد وأنه كان يحصل قدر المتاح، مؤكدا ضرورة ألا يكون هناك ضغط من اول يوم فى الدراسة حتى يتمكن الطالب من التحصيل والتواصل .

وتابع محمود انه كان يحصل على دروس خصوصية ولكنها لم تكن الأساسية لتفوقه مشيرا إلى ضرورة أن يتمسك الطالب بقدراته من أجل التفوق والتميز وتحقيق أعلى الدرجات .

وأكد أن دور الأسرة مهم وذلك من خلال توفير الجو المناسب للتحصيل ومن أجل تحقيق الهدوء الكامل، مقدما الشكر الكامل لأسرته على التعب التى قدمته له.

وأشار محمود إلى التوتر إذا تمكن من الطالب سيقضى على كل شىء، وأنه حاول بقدر الإمكان أثناء الامتحانات ألا يكون التوتر موجود حتى يتمكن من أداء الامتحان دون أى تقصير .

ووجه رسالة إلى زملائه القادمين بأن يكونوا ملتزمين فى التحصيل ومحافظين على أداء الصلاة فى مواعيدها، وان يكون لدى الطالب الثقة الكاملة .

وأكد محمود، أنه سيلتحق بكلية الهندسة وان مثلى الأعلى هو الدكتور أحمد زويل، وأنه يسعى أن يكون مهندسا متميزا .

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا.

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع "



وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.. اضغط هنا. (هيبر لينك)

- - يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.