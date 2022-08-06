اليوم السابع
Ads
السبت، 06 أغسطس 2022 03:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرابع على الجمهورية في الثانوية العامة: "حققت حلمي بالالتحاق بكلية الطب"

السبت، 06 أغسطس 2022 02:47 م
الرابع على الجمهورية في الثانوية العامة: "حققت حلمي بالالتحاق بكلية الطب" الرابع علي الجمهورية في الثانوية العامة
قنا - صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال كيرلس نسيم، الرابع على الجمهورية في الثانوية العامة علمي علوم، من مدينة مدينة نجع حمادي بقنا، إن شقيقته أخبرته بأنه الرابع علي الجمهورية، وكانت فرحة كبيرة وشعرت بفرح لأني استطعت أن أدخل الفرحة لمن حولي.

وأوضح كيرلس، كنت أذاكر الدروس أول بأول بجدية دون تراخي، وكنت أذاكر من أول يوم لآخر يوم وعدد ساعات المذاكرة لم تكن شرط في اليوم، وأسرتي السبب الرئيسي للتفوق، وهم من ساعدوني واستطعت أن أدخل الفرحة في قلوبهم.

وتابع الرابع علي الجمهورية، كنت أحب مجال الطب منذ الصغر وكان الحلم الكبير هو الالتحاق بالكلية لخدمة المرضي والمحتاجين.

وقال الدكتوره شيرين كمال،  والدة الطالب، إن الأسرة كانت تنتظر المؤتمر وابنتها كانت تشاهد علي السوشيال ميديا، فأخبرت كيرلس أنه حصل علي المركز الرابع علي مستوي الجمهورية وبدأت الفرحة تعم أركان المنزل.

وأكد نسيم عازر، مهندس ووالد كيرلس، إن نجله اجتهد كثيرا أثناء فترة الثانوية العامة وكان حريص علي عدم الخطأ في الامتحان، وكانت والدته حريصة علي الاهتمام به خلال فترة المذاكرة في الثانوية العامة.

وأوضح نسيم عازر، أن كيرلس كان يعاني في فترة الصغر من حساسية وهو بعمر عامين ولذلك كان حلمه الالتحاق بكلية لطب لعلاج المرضي والمحتاجين وهو ما سعي إليه وتحقق.

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع "

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.. اضغط هنا.

- - يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.

 

الرابع علي الجمهورية في الثانوية العامة (6)
الرابع علي الجمهورية في الثانوية العامة (6)

 

الرابع علي الجمهورية في الثانوية العامة (5)
الرابع علي الجمهورية في الثانوية العامة (5)

 

الرابع علي الجمهورية في الثانوية العامة (1)
الرابع علي الجمهورية في الثانوية العامة (1)

 

الرابع علي الجمهورية في الثانوية العامة (2)
الرابع علي الجمهورية في الثانوية العامة (2)

 

الرابع علي الجمهورية في الثانوية العامة (3)
الرابع علي الجمهورية في الثانوية العامة (3)

 

الرابع علي الجمهورية في الثانوية العامة (4)
الرابع علي الجمهورية في الثانوية العامة (4)

 

 

 

 


الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة

الرابع علي الثانوية العامة

اخبار قنا

نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانويه العامه 2022

اوائل الثانويه العامه 2022

أوائل الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة على اليوم السابع

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة

نتيجه الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

لينك نتيجة الثانوية العامة 2022

لينك نتيجه الثانويه العامه 2022

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

تسجيل دخول بوابة الثانوية العامة

الثانويه العامه

ثانوية عامة 2022

نتيجة ثانوية عامة 2022

نتيجه الصف الثالث الثانوي العام 2022

تنسيق 2022

تنسيق الثانوية العامة

مكتب التنسيق

رابط نتيجه الثانويه العامه 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم السابع

نتيجة الثانويه العامه اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022

اوائل الثانوية العامة 2022

ترتيب اوائل الثانوية العامة 2022



الموضوعات المتعلقة

محمد أشرف كمال الثانى مكرر علمى علوم: "ما توقعتش أكون من الأوائل"

السبت، 06 أغسطس 2022 02:33 م

الأول علمى علوم من الإسكندرية: أتمنى أكون طبيب "مخ وأعصاب" وكنت بذاكر لحد التعب

السبت، 06 أغسطس 2022 02:30 م

محافظ قنا يهنئ الرابع مكرر على مستوى الجمهورية فى الثانوية العامة

السبت، 06 أغسطس 2022 02:27 م

محافظ الشرقية يلتقي وفد التنمية الاقتصادية بوزارة التنمية المحلية

السبت، 06 أغسطس 2022 02:26 م

4 من أبناء محافظة الإسكندرية ضمن أوائل الثانوية العامة.. والمخافظ: نموذج مشرف

السبت، 06 أغسطس 2022 02:24 م

الثاني جمهورية بالثانوية: النظام الجديد مش صعب وشاهدت مباريات برشلونة

السبت، 06 أغسطس 2022 02:18 م

زغاريد وفرحة عارمة.. الثالثة على الثانوية العامة: النظام الحديث أسهل بكثير

السبت، 06 أغسطس 2022 02:17 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة