الرابع على الجمهورية في الثانوية العامة: "حققت حلمي بالالتحاق بكلية الطب"

قنا - صابر سعيد

قال كيرلس نسيم، الرابع على الجمهورية في الثانوية العامة علمي علوم، من مدينة مدينة نجع حمادي بقنا، إن شقيقته أخبرته بأنه الرابع علي الجمهورية، وكانت فرحة كبيرة وشعرت بفرح لأني استطعت أن أدخل الفرحة لمن حولي.

وأوضح كيرلس، كنت أذاكر الدروس أول بأول بجدية دون تراخي، وكنت أذاكر من أول يوم لآخر يوم وعدد ساعات المذاكرة لم تكن شرط في اليوم، وأسرتي السبب الرئيسي للتفوق، وهم من ساعدوني واستطعت أن أدخل الفرحة في قلوبهم.

وتابع الرابع علي الجمهورية، كنت أحب مجال الطب منذ الصغر وكان الحلم الكبير هو الالتحاق بالكلية لخدمة المرضي والمحتاجين.

وقال الدكتوره شيرين كمال، والدة الطالب، إن الأسرة كانت تنتظر المؤتمر وابنتها كانت تشاهد علي السوشيال ميديا، فأخبرت كيرلس أنه حصل علي المركز الرابع علي مستوي الجمهورية وبدأت الفرحة تعم أركان المنزل.

وأكد نسيم عازر، مهندس ووالد كيرلس، إن نجله اجتهد كثيرا أثناء فترة الثانوية العامة وكان حريص علي عدم الخطأ في الامتحان، وكانت والدته حريصة علي الاهتمام به خلال فترة المذاكرة في الثانوية العامة.

وأوضح نسيم عازر، أن كيرلس كان يعاني في فترة الصغر من حساسية وهو بعمر عامين ولذلك كان حلمه الالتحاق بكلية لطب لعلاج المرضي والمحتاجين وهو ما سعي إليه وتحقق.

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع "

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.. اضغط هنا.

- - يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.



الرابع علي الجمهورية في الثانوية العامة (6)



الرابع علي الجمهورية في الثانوية العامة (5)



الرابع علي الجمهورية في الثانوية العامة (1)



الرابع علي الجمهورية في الثانوية العامة (2)



الرابع علي الجمهورية في الثانوية العامة (3)