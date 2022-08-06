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الرابعة مكرر أدبى بالدقهلية: حددت هدفى ونجحت وبحلم أكون دكتورة بجامعة المنصورة

السبت، 06 أغسطس 2022 06:01 م
الرابعة مكرر أدبى بالدقهلية: حددت هدفى ونجحت وبحلم أكون دكتورة بجامعة المنصورة الرابعة مكرر أدبى بالدقهلية
الدقهلية - مرام محمد

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عمت الفرحة منزل الطالبة سوسن رانى سراج الدين محمد، ابنة مدينة المنصورة، بعد حصولها على المركز الرابع مكرر على الجمهورية بالثانوية العامة شعبة أدبى بمجموع 382 درجة.

 

"مفيش حاجة صعبة ومستحيلة، بالمثابرة والاجتهاد نقدر ننجح ونحقق أهدافنا وأحلامنا".. بهذه الكلمات بدأت الطالبة سوسن رانى سراج الدين محمد، حديثها لـ"اليوم السابع"، فقالت إنها اجتهدت واعتمدت على ذاتها منذ طفولتها حتى نجحت فى تحقيق التميز فى الثانوية العامة، مشيرة إلى أنها لم تحصل على دروس حتى الصف الأول الثانوية وظلت خلال هذه الفترة معتمدة على ذاتها، تذاكر دروسها أول بأول، وتتابع شرح عدد من المدرسين على اليوتيوب.

 

وتابعت أنها تحلم منذ طفولتها بالالتحاق بكلية الفنون الجميلة وأن تكون دكتورة فى جامعة المنصورة، لما تتمتع به من موهبة فنية وإمكانيات مميزة فى فن الرسم، مشيرة إلى أن حلمها فى أن تصبح فنانة فى المستقبل كان دافعا لها للالتحاق بالشعبة الأدبية فى الثانوية العامة، والاجتهاد والمثابرة للتميز والنجاح والتتويج ضمن أوائل الثانوية العامة.

 

وأكدت على أن سر تميزها يكمن فى تنظيم الوقت، وتحديد الأهداف والخطى، والاهتمام بالعبادات، كما أن النجاح يحتاج للصبر والعزيمة والإصرار وتنظيم الوقت وتحديد الأولويات، مشيرة إلى أن والدها كانا الداعم والمشجع الأكبر فى حياتها.

 

واعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسى 2021-2022.

 

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

 

كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا.

 

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع "

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.. اضغط هنا.

- يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.

 

بعض-الأعمال-الفنية-للرابعة-مكرر-أدبي-بالدقهلية
بعض-الأعمال-الفنية-للرابعة-مكرر-أدبي-بالدقهلية

 

سوسن-راني-الرابعة-مكرر-أدبي-بالدقهلية-وأسرتها
سوسن-راني-الرابعة-مكرر-أدبي-بالدقهلية-وأسرتها

 

سوسن-راني-سراج-الدين-الرابعة-مكرر-على-الجمهورية-بالثانوية-العامة-شعبة-أدبي
سوسن-راني-سراج-الدين-الرابعة-مكرر-على-الجمهورية-بالثانوية-العامة-شعبة-أدبي

 

سوسن-ووالدتها-بعد-النجاح-في-الثانوية-العامة
سوسن-ووالدتها-بعد-النجاح-في-الثانوية-العامة

 

غرفة-سوسن-راني-الرابعة-مكرر-على-الجمهورية-بالثانوية-العامة
غرفة-سوسن-راني-الرابعة-مكرر-على-الجمهورية-بالثانوية-العامة

 

موهبة-سوسن--الرابعة-مكرر-أدبي-بالدقهلية-في-فن-الرسم
موهبة-سوسن--الرابعة-مكرر-أدبي-بالدقهلية-في-فن-الرسم

 

موهبة-سوسن-راني-سراج-الدين-في-فن-الرسم
موهبة-سوسن-راني-سراج-الدين-في-فن-الرسم

 

الرابعة-مكرر-أدبي-بالدقهلية-وأسرتها
الرابعة-مكرر-أدبي-بالدقهلية-وأسرتها

 

الفرحة-تزور-منزل-الطالبة-سوسن-راني-سراج-الدين-بعد-حصولها-على-المركز-الرابع-مكرر-في-الثانوية-العامة
الفرحة-تزور-منزل-الطالبة-سوسن-راني-سراج-الدين-بعد-حصولها-على-المركز-الرابع-مكرر-في-الثانوية-العامة

 


نتيجة الثانوية العامة

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