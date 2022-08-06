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الرئيس السيسي يتفقد الكلية الحربية فجرا ويتابع التأهيل والإعداد البدنى للطلاب

السبت، 06 أغسطس 2022 07:44 ص
الرئيس السيسي يتفقد الكلية الحربية فجرا ويتابع التأهيل والإعداد البدنى للطلاب الرئيس عبدالفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم، بجولة تفقدية للكلية الحربية، رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة". 
 
وصرح بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الجولة التفقدية، تأتى في إطار حرص الرئيس على متابعة برامج التدريب، والتأهيل والإعداد البدني والمهاري المختلفة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية. 
 
وشاهد الرئيس عدداً من الأنشطة التدريبية لطلبة الكلية الحربية، والتي بدأت بأنشطة رياضية تضمنت تمرينات الكفاءة البدنية والدراجات الهوائية التي يقوم الطلبة بأدائهـا بشـكـل يـومـي خـلال تواجـدهم بالكليـة، أظهـرت مـدى مـا يتمتـع بـه طلبـة الكليـة الحربيـة من قدرات بدنية عالية حيث أشاد سيادته بما شاهده خلال الزيارة من قدرات وكفاءة عالية لطلبة الكلية الحربية. 
 
كما إلتقى الرئيس السيسي بعدد من طلبة الكلية الحربية، وناقشهم في العديد من الموضوعات واستمع لأرائهم واستفساراتهم المختلفة وأوصاهم بالتفاني في التدريب وتحصيل العلم والاهتمام بلياقتهم البدنية والتمسك بالمبادئ العريقة للعسكرية المصرية ليكونوا أجيالاً قادرة على تحمل المسئولية وصون مقدسات الوطن.

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