وقال الرئيس السيسي - خلال لقائه مع طلبة الكلية الحربية وأعضاء هيئة التدريس ضمن جولته التفقدية بالكلية الحربية اليوم السبت، "إننا أجرينا اتصالات على مدار الساعة لمنع خروج الأوضاع عن السيطرة في قطاع غزة".



وأضاف أن سياسة مصر ثابتة تجاه الوضع في تايوان، لافتا إلى أن مصر تدعم سياسة "الصين الواحدة".



وفيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، أشار إلى أن مصر تسعى لإيجاد حل سياسي لتلك الأزمة.



وأكد الرئيس السيسي "أننا تعاملنا جيدا مع الأزمة العالمية الراهنة؛ حيث لم يحدث نقص في مخزون السلع"، لافتا إلى "أن لدينا احتياطيات من السلع تكفي حتى نهاية العام"، مشيرا إلى سعي مصر لتقليص فاتورة الواردات وزيادة الصادرات.



ووجه الرئيس السيسي التهنئة للطلبة الخريجين لقرب انتهاء فترة دراستهم العسكرية، لينضموا إلى صفوف القوات المسلحة كجيل جديد مفعم بالأمل وحب الوطن.. مشددا على "أننا حريصون على انتقاء أفضل العناصر للانضمام للقوات المسلحة".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إننا حريصون على انتقاء أفضل العناصر للانضمام إلى الكليات العسكرية وفقا لمعايير وضوابط محددة".. مشيرا إلى أن الكلية الحربية تستعد خلال تلك الفترة لحدثين مهمين؛ الأول حفل تخرج الكليات العسكرية، والثاني استقبال طلبة الكليات العسكرية الجدد.

وأضاف الرئيس السيسي: "نحن حريصون للغاية على انتقاء أفضل العناصر، وهو المعيار الوحيد الذي نحرص عليه، رغم اعتقاد البعض بوجود وسيلة أخرى للانضمام إلى الكليات العسكرية".. متابعا أنه "يسعدنا انضمام أبنائنا إلى الكليات العسكرية والقوات المسلحة"، موضحا أن هناك مجموعة من المعايير للانضمام إلى تلك الكليات.

وطمأن الرئيس السيسي الحضور على الأوضاع الداخلية.. وقال: "إننا كنا حريصين خلال تعاملنا مع أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، على تقليص تأثيراتهما السلبية على شعبنا، بما لا يؤدي إلى وجود نقص في السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون، وإتاحتها بأسعار مناسبة، وهو ما استطعنا تحقيقه خلال العامين الماضي والحالي".