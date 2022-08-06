الدقهلية تحصد 3 مراكز بين أوائل الثانوية العامة على الجمهورية

الدقهلية فريق المحافظات

حصدت محافظة الدقهلية، 3 مراكز ضمن أوائل الثانوية العامة، وذلك بعد اعتماد نتيجة الدور الأول للعام الدراسي 2021-2022، بأقسامها العلمية المختلفة “الأدبي، والعلمي".

حصلت الطالبة أمنية إبراهيم السيد محمد، من مدرسة الشهيد محمد جمال عبد الكريم، على المركز الثالث مكرر الشعبة الأدبية، بمجموع 383 درجة، وسوسن راني سراج الدين محمد، من مدرسة جيهان السادات الثانوية للبنات، على المركز الرابع مكرر الشعبة الأدبية، بمجموع 382 درجة.

كما حصل الطالب محمد أيمن نصر، من مدرسة برج النور الحمص الثانوية بمركز أجا، على المركز الثالث مكرر في شعبة العلمي علوم، بمجموع 400 درجة.

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع "

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.. اضغط هنا.

- - يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.