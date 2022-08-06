الداخلية تضبط جرائم أموال بقيمة 6 مليارات جنيه خلال شهر

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية، كلٌ فى مجال تخصصه، تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى، أسفرت جهودها خلال شهر، عن ضبط (44432 قضية تموينية متنوعة).

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (322343) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها (257,512,996 مليون جنيه).

وفي مجال قضايا التهرب الضريبى، تم ضبط (5190) قضية فى مجال التهرب الضريبى:- (ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام- تحرى مدين ولجان فحص) .. بمبالغ مالية بلغت (6,369,739,642 مليار جنيه) – قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (18٫784٫750 مليون جنيه).

وفي مجال قضايا الأموال العامة تم ضبط (127) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (344,718,945 مليون جنيه) أبرزها ضبط عدد (107) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة "عملات محلية وأجنبية" بما يعادل (275,118,945 مليون جنيه).

وفى مجال الأمن العام تم إستهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات (الدقهلية - دمياط- بورسعيد) ، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (226 متهم)، وبحوزتهم (130 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 240 قطعة سلاح أبيض) وضبط (134) قضية مواد مخدرة وتنفيذ (19530) حكم قضائى متنوع وضبط (1675) قضية متنوعة وضبط 6 تشكيلات عصابية ، ضمت عدد (20) متهم ، إرتكبوا عدد (6) حوادث وفحص (8544) عنصر إجرامى.

وفى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع (4) عناصر إجرامية شديدة الخطورة ، وضبط (2021) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الدقهلية – الغربية – الإسكندرية - المنيا – القليوبية - السويس – الشرقية –كفر الشيخ – المنوفية – قنا – سوهاج – دمياط – بورسعيد – الأقصر – البحر الأحمر – جنوب سيناء – الإسماعيلية – أسوان – الفيوم – مطروح – البحيرة – الوادى الجديد) بإجمالى مضبوطات (1170) قطعة سلاح نارى أبرزها (2 جرينوف – 2 رشاش – 56 مسدس – 185بندقية آلية - 128بندقية خرطوش – 797 فرد محلى) ، وكذا كميات كبيرة من (الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا منها (سلاح – قتل – مخدرات – سرقة).

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية تم ضبـط عدد (3591) قطعة سلاح نارى .. بحوزة (2929) متهم .. أبرزهم الآتى (3 جرينوف – 2 رشاش - 394 بندقية آلية – 430 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 155 مسدس – 2607 فرد محلى – كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 465 خزينة) ، وكذا ضبط (5251 قطعة سلاح أبيض) وضبط (17) تشكيل عصابى ، ضموا (62) متهم ، إرتكبوا (79) حادث وضبط (444) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة ، وبحوزتهم (9 مسدس – 5 بنادق "غير مششخنة" - 133 فرد محلى – 298 قطعة سلاح أبيض).

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (2125942) حكم قضائى متنوع بينها (7852) حكم جناية و(645511) حكم حبس جزئى، و(114570) حكم مستأنف، و(1052925) حكم غرامة، و(305084) حكم مخالفة.

وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط (4576) قضية مواد مخدرة ، بينها كمية من مخدر البانجو وزنت ( 2099,479 كيلو جرام) وكمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت (1437,251 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين وزنت (370,295 كيلو جرام) وكمية من مخدر الأستروكس وزنت (38,806 كيلو جرام) وكمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت (22,743 كيلو جرام) وكمية من مخدر الأفيون وزنت (15,401 كيلو جرام) وكمية من مخدر الفودو وزنت (5,300 كيلو جرام) وكمية من بذور الخشخاش المخدر (أفيون) وزنت (1٫500 كيلو جرام) و (82,581 ألف قرص مؤثر) و (38,423 ألف قرص كبتاجون) و (7 كيلو جرام من ذات المخدر) و (30,486 ألف قرص لعقار الترامادول) و (15 قرص إكستاسى) و (7 قضايا) غسل أموال بلغوا إجمالياً قرابة (107,000,000) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (5) مراكز غير مرخص لعلاج الإدمان وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (163٫000٫000 مليون جنيه).

وفى مجال ضبط القضايا النوعية تم إعادة (4) سيارات مُبلغ بسرقتها وضبط (324) قضية أحداث وضبط (11667) قضية مرافق عامة وكشف غموض (330) حادث (خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة) بإجمالى (499) متهم.

وفى مجال ضبط قضايا المصنفات تم ضبط (1131) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.. على النحو التالى : (668) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت (408) أبرزها (أجهزة "راوتر" – كروت فك شفرة – أجهزة إستقبال "ريسيفر" – وحدات تخزين "فلاشة" – وحدة معالجة مركزية) ، وكذا (462) قضية فى مجال المطبوعات بمضبوطات بلغت (181150) تمثلت فى (كتب وملازم تعليمية وأغلفة لسنوات ومواد دراسية مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (1904849) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها (735176) مخالفة تجاوز السرعات المقررة والمرور على عدد (1037) مدرسة : وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (5119) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية (3) حالات ، فحص (1211) مركبة تبين مخالفة (65) مركبة لشروط الصلاحية الفنية وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (16437) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (709) سائق منهم وحملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية: تم رفع (1585 سيارة – 196 دراجة نارية) وفى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية :- تم ضبط (39575) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة".

كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو إستعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية عن ضبط (5489) مخالفة أجهزة صوتية، (6798) مخالفة أجهزة ضوئية، (12431) مخالفة زجاج ملون بدون ترخيص، (15775) مخالفة ملصقات وضبط (194) محل لبيع الأجهزة "الصوتية والضوئية" بمضبوطات بلغت (781 أجهزة صوتية – 2129 أجهزة ضوئية - 5396 ملصقات مخالفة).

وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (29) قضية بإجمالى (43) متهم بمضبوطات وزنت (1 طن و458 كيلو جرام و500 جرام)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.