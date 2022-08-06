اليوم السابع
Ads
السبت، 06 أغسطس 2022 07:34 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الحبس سنة وغرامة 300 ألف جنيه حال مخالفة قرارات وحدة مكافحة غسل الأموال

السبت، 06 أغسطس 2022 06:00 ص
الحبس سنة وغرامة 300 ألف جنيه حال مخالفة قرارات وحدة مكافحة غسل الأموال مجلس النواب - أرشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستهدف القانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2000، والذي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص، مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
وطبقا للقانون، يـكـــون للوحـدة مدير تنفيذی یعین بقرار مــن رئيس مجلس الأمنـاء بعد موافقة المجلس، ويحدد القرار مهام واختصاصات وظيفته ومعاملته المالية
 
وألزم التشريع في المادة (۹ مكررا ۱)، المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وكل شخص
أو اعتبارى يمكن أن يكون بحوزته أموال أو أصول أخرى ذات صلة بالأشخاص أو الكيانات المدرجة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشـار أسلحة الدمار الشامل بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحـدة تطبيقا لتلك القرارات إعمالا لحكم المادة (٢١) من هذا القانون، بما يشمل التجميد، والامتناع عن تقديم الخدمات المالية لهؤلاء الأشخاص والكيانات وتنشـر الآليـات التـي تصدرهـا الوحـدة تطبيقا للفقرة الأولى من هـذه المادة بالوقائع المصرية.
 
وواجه القانون مخالفة ذلك بالمعاقبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلـغ 100 ألف جنيه ولا تجـاوز مبلـغ 300 ألف جنيه. 
 
ويجب على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها، أو بالاستعانة بمـن تراه من الجهات الأخرى المختصـة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول إن وجدت.

مكافحة غسل الاموال

البنك المركزي

قضايا غسل الاموال

تمويل الإرهاب

الاقتصاد الوطني

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

نص تعديل قانون مكافحة غسل الأموال بعد تصديق الرئيس عليه

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 02:00 ص

تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال تدخل اليوم حيز التنفيذ.. تشكيل مجلس أمناء لوحدة غسل الأموال بالبنك المركزى بقرار من رئيس الجمهورية.. إلزام المؤسسات المالية بتنفيذ آليات الوحدة.. والحبس والغرامة عقوبة للمخالفين

الإثنين، 01 أغسطس 2022 09:00 م

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون مكافحة غسل الأموال بعد 4 تعديلات هامة من الحكومة.. التعديلات تضمن اختيار أصحاب الخبرات القضائية لرئاسة وحدة المكافحة.. وإلغاء استقلالية جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 02:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة