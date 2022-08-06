اليوم السابع
Ads
السبت، 06 أغسطس 2022 01:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الثالث مكرر علمي علوم بالدقهلية: توفيق ربنا كان سبب نجاحي

السبت، 06 أغسطس 2022 01:35 م
الثالث مكرر علمي علوم بالدقهلية: توفيق ربنا كان سبب نجاحي أوائل الثانوية العامة علمى علوم
الدقهلية - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل الطالب محمد أمين نصر متولي السيد ابن مركز أجا بمحافظة الدقهلية على المركز الثالث مكرر على الجمهورية بالثانوية العامة شعبة علمي علوم بمجموع 400 درجة.

وعبر محمد أمين الطالب بمدرسة برج نور الحمص الثانوية المشتركة، لـ"اليوم السابع"، عن سعادته بتتويجه ضمن أوائل الجمهورية، مشيرا إلى أن سعادته لا توصف، فكان النجاح والتفوق بأعلى الدرجات والنسب حلمه في الحياة ونجح بتوفيق الله ورضاه ودعم أسرته في تحقيقه بامتياز.

وأشار إلى أنه لم يكن يهتم بعدد الساعات التي يذاكرها يوميا بقدر اهتمامه بالتركيز في المذاكرة ومتابعة دروسه أول بأول، موضحا أن تفوقه ونجاحه كانا نتاجا لاجتهاده ومثابرته وحرصه الدائم على النجاح طوال 12 عام دراسي.

وأوضح أن تحقيق النجاح ليس صعبا أو مستحيلا، وبالإرادة والعزيمة يمكن تحقيقه، مشيرا إلى أن فرحة النجاح أنسته كل ما واجهه من صعوبات وتحديات خلال العام الدراسي، مؤكدا على أنه سيلتحق بكلية الطب البشري.

وقال أمين نصر والد "محمد"، إنه فخور بما حققه ابنه من تميز ونجاح في الثانوية العامة، وتتويجه ضمن أوائل الجمهورية، مشيرا إلى أنه كان يتوقع نجاحه بامتياز وأخبره بذلك قبل ظهور النتيجة بيومين، "قولتله يا محمد انت هتكون ضمن الأوائل وهنشوف اسمك في الكشف".

 

وتابع أن ابنه اجتهد كثيرا خلال العام الدراسي ليحقق حلمه في التفوق والالتحاق بكلية الطب البشري، مشيرا إلى أن تفوقه كان نتاجا لقربه من الله تعالى وتركيزه في مذاكرته وفي التفوق والنجاح.

 

 

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

 

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

 

كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا.

 

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع "

 

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

 

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس..  اضغط هنا.

 

يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

 

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

 

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

 

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

 

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.

 

 

 

 

 


نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانويه العامه 2022

اوائل الثانويه العامه 2022

أوائل الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة على اليوم السابع

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة

نتيجه الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

لينك نتيجة الثانوية العامة 2022

لينك نتيجه الثانويه العامه 2022

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

الثانوية العامة

تسجيل دخول بوابة الثانوية العامة

الثانويه العامه

ثانوية عامة 2022

نتيجة ثانوية عامة 2022

نتيجه الصف الثالث الثانوي العام 2022

تنسيق 2022

تنسيق الثانوية العامة

مكتب التنسيق

رابط نتيجه الثانويه العامه 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم السابع

نتيجة الثانويه العامه اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022

اوائل الثانوية العامة 2022

ترتيب اوائل الثانوية العامة 2022



الموضوعات المتعلقة

أخبار مصر.. إعلان نتيجة الثانوية العامة عبر موقع اليوم السابع برقم الجلوس

السبت، 06 أغسطس 2022 01:00 م

بعد نتيجة الثانوية العامة.. نصائح لاختيار كلية مناسبة قبل تنسيق الجامعات

السبت، 06 أغسطس 2022 01:00 م

الثالثة على الجمهورية بالثانوية العامة: صديقتي كلمتني تعرفني وما كنتش مصدقة

السبت، 06 أغسطس 2022 12:57 م

الناجح يرفع إيده.. أوائل الثانوية العامة يتحدثون لـ"اليوم السابع".. الأولى علمي: أحلى يوم فى حياتى.. الرابع: سأحقق حلمي بالالتحاق بكلية الطب.. الأولى مكفوفين: أتمنى الالتحاق بكلية اقتصاد والعلوم السياسية.. صور

السبت، 06 أغسطس 2022 12:56 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة