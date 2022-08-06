الثالثة على الجمهورية بالثانوية العامة: صديقتي كلمتني تعرفني وما كنتش مصدقة

الدقهلية فريق المحافظات

فرحة عارمة داخل منزل أسرة أمنية ابراهيم السيد محمد عيد بعد إعلان تلقيهم نتيجة ابنتهم أمنية والتي حصلت علي المركز الثالث علي مستوي الجمهورية.

وقالت أمنية: أنا تعبت واجتهدت علشان كدا ربنا أكرمني وشرفت أهلي وبلدي، كنت بسهر وبشتغل علي نفسي ليل نهار، وتعاملت مع نظام الثانوية العامة الحديث بسلاسة ويسر وبالنسبة لي النظام الحديث للثانوية العامة ممتاز وابسط بكثير عن النظام السابق.

واجتهاد المدرسين معي كان له الدور الأكبر في بدء استقبالي للنظام الحديث واستعنت بزملاء سابقين لي وأفادوني كثيرا في نظام الثانوية العامة الجديد.

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا.

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع "

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.. اضغط هنا.

- يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.



الثالثة على الجمهورية بالثانوية العامة



أمنية الثالثة على الجمهورية بالثانوية العامة



أمنية ابراهيم السيد