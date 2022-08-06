اليوم السابع
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الثالثة على الجمهورية بالثانوية العامة: صديقتي كلمتني تعرفني وما كنتش مصدقة

السبت، 06 أغسطس 2022 12:57 م
الثالثة على الجمهورية بالثانوية العامة: صديقتي كلمتني تعرفني وما كنتش مصدقة أمنية ابراهيم
الدقهلية فريق المحافظات

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فرحة عارمة داخل منزل أسرة أمنية ابراهيم السيد محمد عيد بعد إعلان تلقيهم نتيجة ابنتهم أمنية والتي حصلت علي المركز الثالث علي مستوي الجمهورية.

وقالت أمنية: أنا تعبت واجتهدت علشان كدا ربنا أكرمني وشرفت أهلي وبلدي، كنت بسهر وبشتغل علي نفسي ليل نهار، وتعاملت مع نظام الثانوية العامة الحديث بسلاسة ويسر وبالنسبة لي النظام الحديث للثانوية العامة ممتاز وابسط بكثير عن النظام السابق.

واجتهاد المدرسين معي كان له الدور الأكبر في بدء استقبالي للنظام الحديث واستعنت بزملاء سابقين لي وأفادوني كثيرا في نظام الثانوية العامة الجديد.

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

 

كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا.

 

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع "

 

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

 

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس..  اضغط هنا.

 

يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

 

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

 

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

 

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

 

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.

 

الثالثة على الجمهورية بالثانوية العامة
الثالثة على الجمهورية بالثانوية العامة

 

أمنية الثالثة على الجمهورية بالثانوية العامة
أمنية الثالثة على الجمهورية بالثانوية العامة

 

أمنية ابراهيم السيد
أمنية ابراهيم السيد

 

الثالثة على الجمهورية
الثالثة على الجمهورية

 


نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانويه العامه 2022

اوائل الثانويه العامه 2022

أوائل الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة على اليوم السابع

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة

نتيجه الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

لينك نتيجة الثانوية العامة 2022

لينك نتيجه الثانويه العامه 2022

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

الثانوية العامة

تسجيل دخول بوابة الثانوية العامة

الثانويه العامه

ثانوية عامة 2022

نتيجة ثانوية عامة 2022

نتيجه الصف الثالث الثانوي العام 2022

تنسيق 2022

تنسيق الثانوية العامة

مكتب التنسيق

رابط نتيجه الثانويه العامه 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم السابع

نتيجة الثانويه العامه اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022

اوائل الثانوية العامة 2022

ترتيب اوائل الثانوية العامة 2022



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