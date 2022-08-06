التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا داخل ترعة بالمراغة فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن الأهالى بمركز ومدينة المراغة شمال محافظة سوهاج من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات لقى مصرعه غرقا بإحدى الترع تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المراغة المركزى تحت تصرف النيابة العامة والتي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد تقدم الأهالى بدائرة المركز ببلاغ عن غرق طفل في الترعة بدائرة المركز وتم إنتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى المراغة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير مباحث سوهاج وقادها محمد عبدالسلام رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بغرق الطفل يوسف م ع م 6 ويقيم بذات الناحية تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي .

وبسؤال والده المدعو محمد ع م ع 46 سنة ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجله المذكور علي حافة الترعة المواجهة للمنزل إنزلقت قدمه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.