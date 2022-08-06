وأرفق الموقع الرسمي للبيت الأبيض صورة ضوئية لتقرير الدكتور كيفين أوكونور طبيب بايدن جاء فيه "إن الرئيس مستمر في التحسن بشكل كبير جدا.. وراقبنا حالته بشكل يومي، وفي هذا الصباح كان اختبار الأجسام المضادة سلبي".



وتابع التقرير أنه لمزيد من الحذر، فإن الرئيس بايدن سيستمر في الخضوع للعزل الصارم إلى حين ظهور نتيجة الاختبار الثاني سلبية وفقًا لما تم شرحه سابقًا.



وكان الرئيس الأمريكي قد أصيب قبل أسبوعين بفيروس "كورونا"، وأعلن البيت الأبيض بعد ذلك تعافيه من الإصابة، لكن يوم السبت الماضي ظهرت نتيجة إصابته إيجابية مجددًا.