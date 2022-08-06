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الأولى على مستوى الجمهورية: حققت حلمى بالالتحاق بكلية الطب

السبت، 06 أغسطس 2022 01:33 م
الأولى على مستوى الجمهورية: حققت حلمى بالالتحاق بكلية الطب أوائل الثانوية
المنوفية - محمد فتحى

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ارتسمت الفرحة والبهجة على وجوه على أسرة الطالبة ملك عبد الفتاح محمود الشبشيرى الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية علمى علوم .
 
وتقول ملك عبد الفتاح محمود الشبشيرى الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية علمى علوم ،كنت أذاكر يوميا وقت كبير  ومش بحسب ساعات المذاكرة  وكنت لدى أمل كبير الحصول على مجموع كبير ولم أتوقع حصول على مركز ضمن أوائل الثانوية العامة.
 
وتؤكد الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية علمى علوم ، حققت حلمى بالالتحاق بكلية الطب البشرى جامعة المنوفية ، لكى أكون طبيبه بشرية لمساعدة الغلابة .
 
وتضيف ملك عبد الفتاح مثلى فى الحياة هى والدتى ومادة المفضلة كانت مادة الكيمياء والحمد تحقق حلم الطفولة .
 
 

وأعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع "

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس..  اضغط هنا. (هيبر لينك) 

- -  يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.

 

 

 
 
 
 

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانويه العامه 2022

اوائل الثانويه العامه 2022

أوائل الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة على اليوم السابع

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة

نتيجه الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

لينك نتيجة الثانوية العامة 2022

لينك نتيجه الثانويه العامه 2022

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

الثانوية العامة

تسجيل دخول بوابة الثانوية العامة

الثانويه العامه

ثانوية عامة 2022

نتيجة ثانوية عامة 2022

نتيجه الصف الثالث الثانوي العام 2022

تنسيق 2022

تنسيق الثانوية العامة

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رابط نتيجه الثانويه العامه 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم السابع

نتيجة الثانويه العامه اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022

اوائل الثانوية العامة 2022

ترتيب اوائل الثانوية العامة



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