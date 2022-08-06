استمرار توريد الذهب الأصفر لبعض صوامع وشون محافظة الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 2 طن و147 كيلو قمح وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس 630000 طن و048 كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 630002 طن و195 كيلو قمح، مشيرا إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت 423 ألف و222 فدان تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

أشار محافظ الشرقية إلى استمرار عمل اللجنة المشكلة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها وإستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

وشدد المحافظ على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بانحاء المحافظة لتيسير الوصول اليها بسيارات القمح الذى يتم توريده، مؤكدا علي ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فوراً لإزالة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول علي مستوى المحافظة.

ناشد "غراب" المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.