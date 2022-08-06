اليوم السابع
Ads
السبت، 06 أغسطس 2022 04:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

استشارى نفسى بعد نتائج الثانوية العامة: المساندة فى الفشل أهم من الدعم فى النجاح

السبت، 06 أغسطس 2022 03:00 م
استشارى نفسى بعد نتائج الثانوية العامة: المساندة فى الفشل أهم من الدعم فى النجاح نتيجة الثانوية العامة
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور علاء رجب، استشارى الصحة النفسية والعلاقات الأسرية بطب عين شمس تزامنا مع إعلان نتيجة الثانوية العامة: طبعًا معظم الأسر تترقب النتيجة ولكن في أساسيات الكل لابد أن يأخذ باله منها حتى لا تفقد ابنك أو تصيبه بمشاكل نفسية".

وتابع: نتيجة الثانوية العامة ليست نهاية المطاف، بل هى بداية لدخول كل إنسان المجال الذى يحبه ولبناء مستقبله، ولكن للأسف الشديد الذى يحدث في مصر لا يحدث في أى مكان في العالم، حيث إنه هناك مقارنات كبيرة بين الطلبة وبعضها البعض، ما ينعكس ذلك على الطلاب والآباء، موضحًا أنه  لابد أن نعرف شيئًا مهمًا جدًا وهو إنه ليس معنى أنك قد حصلت على مجموع كبير يؤهلك للدخول في كلية الطب، أن تكون ناجحًا حيث إن مصر هي الدولة الوحيدة التي تصنف الكليات إلى كليات قمة وكليات لا ترقى إلى مستوى كليات القمة، فكلها كليات محترمة يمكنك أن تتفوق فيها، ويمكن أن تصبح عالما، وتصل إلى أعلى الدرجات في كلية ليست من كليات القمة، ونضرب مثالا على ذلك الدكتور العالم أحمد ذويل، فقد كان خريجا لكلية العلوم ولا يعتبرونها من كليات القمة مثل الطب.

وأضاف: لازم يكون لدينا وعى وعدم الانسياق للضغط النفسي والعصبي على السوشيال ميديا عند سماع نتيجة الثانوية العامة، حيث إن خلق هذه الأجواء على الطالب يشكل ضغوطا نفسية كبيرة على بعض الطلاب ويعيشوا في ظروف نفسية سيئة، لذلك لابد أن "نخلى بالنا من شبابنا ومن أولادنا وبلاش نضغط عليهم وبلاش التنسيق الأسري ده والده دكتور فلازم يكون دكتور أو والده مهندس لازم يصبح مهندسا لأن العلم لا يورث" فالأب يريد أن يصبح ابنه أفضل شيء في الدنيا، ولكن نقول له لا تضغط على ابنك لأن هذه مهارات فيمكن أن يكون شاطر جدًا في الألعاب الرياضية، أوشاطر في الرياضيات، فاذا كان كل الناس أطباء مين حيعلم ومين حيكون المدرس أو المهندس ومين حيكون جيولوجى أو محامى، ولا ننسي أننا في عصر التكنولوجيا، وننظر نظرة قديمة إما طب أو هندسة.

وتابع، "احضن ابنك واحتويه ولا تشعره أنه لم يقم بما عليه أو قصر لأنه في الأول والأخر هو دخل الامتحان وقام بما عليه بكل قوته وإمكانياته علشان يفرحك، ولازم نعرف أن الطلبة بيدخلوا الامتحان علشان يفرحوا أهاليهم أكثر ما بيفرحوا نفسهم، ولكن للأسف الشديد يتعرضون لأجواء نفسية سيئة وكده بندمر أبنائنا ولا نفيدهم وبنضيعهم بالخوف الزائد والترقب والترصد الشديدين لأنه ممكن يحققوا نجاح في كليات لا تسمى كليات قمة".

وأكد، أنه إذا لم يوفق ابنك ممكن تكون نقطة للانطلاق في مجال أكثر نجاحا، فلازم أن تحتوى ابنك، وبلاش تضغط عليه لأن هذا قد يصل الى نهاية له يمكن أن لا تتحملها.

 وأخيرًا أقول رفقا بمشاعر الأبناء بلاش تضغطوا عليهم، أرجوكم بلاش تضغطوا على ابنائكم في هذه الفترة احتووهم، لأن المساندة والدعم النفسي لابنك فى مراحل الخطر أو مراحل الفشل أهم بكثير من المساندة والدعم النفسي في مراحل النجاح فرفقا بأبنائكم.    


نتيجة الثانوية العامة

الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة الان على اليوم السابع

احضن ابنك

ازاى تتعامل مع ابنك

طالب الثانوية العامة

الطب النفسي يعرفك ازاى تتعامل مع ابنك

طالبة الثانوية العامة



الموضوعات المتعلقة

نتيجة الثانوية العامة على "اليوم السابع" بعد قليل

السبت، 06 أغسطس 2022 11:30 ص

وزير التعليم يعلن نتيجة الثانوية العامة 2022.. 75.04% نسبة النجاح.. طارق شوقى: إتاحة النتيجة عبر موقع "اليوم السابع" الساعة 12 ظهرا.. ويعلن قائمة أسماء الأوائل للشعبتين

السبت، 06 أغسطس 2022 11:09 ص

وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة على موقع اليوم السابع الساعة 12 ظهرا..فيديو

السبت، 06 أغسطس 2022 10:13 ص

التعليم تعلن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة وأسماء الأوائل.. فيديو

السبت، 06 أغسطس 2022 10:02 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة