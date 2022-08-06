اليوم.. نتيجة الثانوية العامة على موقع اليوم السابع برقم الجلوس

كتب : محمود طه حسين

ساعات قليلة تفصل طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور للاطلاع علي نتيجة الثانوية العامة 2022 علي موقع اليوم السابع، فور انتهاء المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي المقرر صباح السبت.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة، في العاشرة صباح اليوم السبت من خلال الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك.

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.. اضغط هنا

- الاستعلام يتم عقب اعتماد النتيجة رسمياً.

- يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.