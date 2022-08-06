احذر .. 4 طرق تؤثر على عملية التمثيل الغذائى وتسبب زيادة الوزن

كتبت - ميرفت رشاد

التمثيل الغذائي عبارة عن عملية يحول بها الجسم الطعام والشراب إلى طاقة، وفي هذه العملية الكيميائية الحيوية المعقدة، تتحد السكريات الموجودة في الطعام والشراب مع الأكسجين لإطلاق الطاقة التي يحتاجها الجسم لأداء وظائفه، وهناك مجموعة من الأشياء البسيطة التي يمكنك القيام بها لزيادة التمثيل الغذائي لديك وجعل جسمك يعمل بشكل أكثر كفاءة وتجنبا لزيادة الوزن، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

قلة عدد ساعات النوم

إذا كنت تعاني من الحرمان المزمن من النوم، فلا تتفاجأ إذا اكتسبت بضعة كيلوجرامات دون تناول لقمة من الطعام الإضافي، قلة النوم يمكن أن تسبب العديد من المشاكل الأيضية، يمكن أن يسبب لك حرق سعرات حرارية أقل ، وفقدان السيطرة على الشهية وزيادة مستويات الكورتيزول الذي يخزن الدهون، قلة النوم الكافي والتي تتراوح من 7 إلى 9 ساعات في الليلة بالنسبة لمعظم الناس، تؤدي أيضًا إلى ضعف تحمل الجلوكوز ، ويعرف أيضًا باسم قدرة الجسم على استخدام السكر للحصول على الطاقة.

الإجهاد

وفقًا لبحث نُشر في مجلة Biological Psychiatry ، فإن الإجهاد لا يسبب فقط الصداع، وضيقًا في المعدة، وارتفاع ضغط الدم، وآلام الصدر، واضطرابات النوم، بل يتسبب أيضًا في استقلاب الجسم للطعام بشكل أبطأ ، وعندما نشعر بالتوتر فأننا نميل إلى تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات مثل الكعك والشوكولاتة، يقول الباحثون أن الجمع بين الرغبة الشديدة في تناول السعرات الحرارية ومعدل الأيض الناتج عن الإجهاد يمكن أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن.

شرب الكثير من الكافيين

تشير الكثير من الدراسات إلى أن الكافيين يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي في الجسم، لكن أخصائية التغذية آمي شابيرو تقول إن تناول القهوة والمشروبات الأخرى المحتوية على الكافيين طوال اليوم يمكن أن يعمل ضدك ، الكافيين مثبط طبيعي للشهية إذا كنت تستهلكه باستمرار ، فقد لا تأكل كثيرًا حتى تصل إلى المنزل لتناول العشاء، وعدم تناول ما يكفي من الطعام على مدار اليوم يمكن أن يجعل عملية الأيض بطيئة، بحلول الوقت الذي تأكل فيه العشاء ، بدلاً من استخدام هذا الطعام على الفور للحصول على الطاقة ، يقوم جسمك بتخزينه بقوة على شكل دهون ، فقط في حالة حرمانه مرة أخرى."

عدم تناول الفاكهة

عندما تحل المعادن مثل الزئبق محل اليود في مواقع الارتباط ، يتوقف إنتاج هرمون الغدة الدرقية، الخبر السار هو أنه يمكنك على الفور التخلص من السموم بالفواكه الغنية بالبكتين وهي ألياف شبيهة بالجيلاتين تلتصق بالمركبات السامة في الدم وتخرجها من الجسم عن طريق البول ، زاد بكتين الحمضيات من إفراز الزئبق في البول بنسبة 150٪ خلال 24 ساعة من المكملات ، تظهر الأبحاث أن البكتين يمكن أن يحد من كمية الدهون التي يمكن لخلاياك امتصاصها، يعتبر الجريب فروت والبرتقال والخوخ مصادر جيدة ، ولكن نظرًا لوجود معظم البكتين في اللب والقشر الليفي ، فإن التفاح الكامل هو أحد أفضل المصادر.