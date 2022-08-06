إسلام فتحى الحاصل على المركز الثانى علمى بدمياط: ما كنتش باخد دروس كتير

أعلنت وزارة التربية والتعليم أسماء الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في مختلف الشعب من الثانويه العامه وجاء إسلام فتحي ابراهيم ابن محافظة دمياط مدرسة ماهر رخا الثانوية ليحصد المركز الثاني علمي على مستوى الجمهورية بمجموع 401.

"اليوم السابع" التقى إسلام فتحي ابراهيم يستمع منه عن مشواره ونجاحه.

يقول إسلام ابراهيم الحمد لله النجاح توفيق من الله وجود فترة طويلة وعمل طويل واضاف اسلام كنت بذاكر أكثر من ست ساعات يوميا وكان كل تركيزي حل أكثر عدد ممكن من الاسئله وتنوع الأسئلة والامتحانات بعد المذاكرة.

وأضاف إسلام، ما كنتش بأخذ دروس كثير في كل المواد بقدر ما كنت مركز في دروسى أهم حاجة، مؤكدا أنه يرغب في دخول كلية الطب أسوة بأشقائه، قائلا إن له شقيقتان إحداهما في كلية الطب المنصورة والأخرى في العلاج الطبيعي.

وأكد إسلام فتحى في حديثه أنه كان من المتفوقين في المرحله الاعداديه والابتدائيه أيضا ووجه الشكر لكل من وقف بجانبه من أسرته ومن معلميه واهدى نجاحه وتفوقه الى اسرته والى معلمه في مدرسته.