إسلام فتحى الحاصل على المركز الثانى علمى بدمياط: ما كنتش باخد دروس كتير

أعلنت وزارة التربية والتعليم أسماء الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في مختلف الشعب من الثانويه العامه وجاء إسلام فتحي ابراهيم ابن محافظة دمياط مدرسة ماهر رخا الثانوية ليحصد المركز الثاني علمي على مستوى الجمهورية بمجموع 401.
"اليوم السابع" التقى إسلام فتحي ابراهيم يستمع منه عن مشواره ونجاحه.
يقول إسلام ابراهيم الحمد لله النجاح توفيق من الله وجود فترة طويلة وعمل طويل واضاف اسلام كنت بذاكر أكثر من ست ساعات يوميا وكان كل تركيزي حل أكثر عدد ممكن من الاسئله وتنوع الأسئلة والامتحانات بعد المذاكرة.
وأضاف إسلام، ما كنتش بأخذ دروس كثير في كل المواد بقدر ما كنت مركز في دروسى أهم حاجة، مؤكدا أنه يرغب في دخول كلية الطب أسوة بأشقائه، قائلا إن له شقيقتان إحداهما في كلية الطب المنصورة والأخرى في العلاج الطبيعي.
وأكد إسلام فتحى في حديثه أنه كان من المتفوقين في المرحله الاعداديه والابتدائيه أيضا ووجه الشكر لكل من وقف بجانبه من أسرته ومن معلميه واهدى نجاحه وتفوقه الى اسرته والى معلمه في مدرسته.
وأعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.
وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا
طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع "
وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:
- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.. اضغط هنا. (هيبر لينك)
- - يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.
- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.
- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.
- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.
- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.
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