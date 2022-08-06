أوكرانيا: مقتل 41 ألفا و900 جندي روسي منذ بداية العملية العسكرية

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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 41 ألفا و900 جندي منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي وحتى اليوم .

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 1802 دبابة و4051 مركبة مدرعة و955 من النظم المدفعية و260 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و223 طائرة و191 مروحية و15 سفينة و2970 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 85 وحدة من المعدات الخاصة".

وفي سياق متصل، ذكر مكتب المدعي العام الأوكراني أن 2211 مؤسسة تعليمية تم تدميرها جراء عمليات القصف من جانب القوات المسلحة الروسية من بينها 230 مؤسسة دمرت بشكل كامل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن 24 فبراير الماضي عن القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين وفرض عقوبات على روسيا.