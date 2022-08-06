أهالى قرية النمسا يحتفلون بفعاليات مولد السلطان عبد الجليل جنوب الأقصر.. صور

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فعاليات احتفالية مولد السلطان عبد الجليل بقرية النمسا، وسط حضور المئات من أبناء القرية والقرى المجاورة، عبر تنظيم حلقات الذكر والمديح وممارسة لعبة التحطيب وسباقات الخيول والجمال، حيث يتم الاحتفال بالمولد خلال تلك الفترة بصورة سنوية.

وتجمع الأهالى من أبناء قرى مدينة إسنا بقرية النمسا للاحتفال بالمولد عبر بتوزيع العصائر والشربات، وتنظيم موائد الغداء والعشاء للضيوف من كل صوب وحدب بمحيط مقام السلطان عبد الجليل، كما يتم تنظيم حلقات التحطيب فى المولد على أنغام المزمار المبهجة والأغانى التراثية الصعيدية، يتجمع نجوم لعبة التحطيب فى حلقات وساحات التحطيب فى مختلف المناسبات والاحتفالات وحفلات الزفاف والمهرجانات طوال العام، وذلك لتقديم حلقات التحطيب، حيث يتجمع شيوخ ولاعبو التحطيب التراث الصعيدى الأشهر فى الصعيد، ويتم إجراء مباريات ومبارزة بين الكبار والشباب خلال الاحتفالية وسط أجواء مبهجة بين الجميع.

ومن الجدير بالذكر أن السلطان عبد الجليل ولد عام 1488م وتوفى فى عام 1573م بمحافظة بلقاس بدولة المغرب، ويعتبر ضريح سلطان العرب من أجمل الأضرحة الموجودة بمحافظة الأقصر لأنه يضم أفضل المجموعات المعمارية فى مصر فهى تجمع مختلف للفنون المعمارية للعصر المملوكى، حيث أن السلطان عبد الجليل يرجع نسبه إلى الإمام على بن أبى طالب والسيدة فاطمة الزهراء بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه بالكامل هو عبد الجليل النمسى بن نصر الدين هوبر بن سراج الدين بن على نور الدين بن محمد جمال الدين وفا بن نور الدين على مفرج أبو جراب بن حسين الأبطح الجميلى بن السلطان حسن الأنور (الابطح) بن على البدرى المكى بن إبراهيم المغربى بن محمد أبو القاسم بن أبو بكر بن إسماعيل الزهرى بن عمر بن على المغربى بن الأمير عثمان بن حسين الفاسى المغربى بن محمد أبو نمى بن موسى الأشهب (الجوني) بن يحيى الصوفى بن عيسى بن على التقى بن محمد المهدى بن حسن الخالص بن الإمام على الهادى بن الإمام محمد الجواد بن على الرضا بن الإمام موسى الكاظم بن الإمام جعفر الصادق بن الإمام محمد الباقر بن الإمام على زين العابدين بن الإمام الحسين بن الإمام على بن أبى طالب.