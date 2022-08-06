أنس إبراهيم أول الثانوية العامة نظام الدمج: "والدتى سر تفوقى"

أعرب الطالب أنس إبراهيم أول الثانوية العامة نظام الدمج شعبة أدبى بمجموع 407 درجة بنسبة 99.5%، عن فرحتهم الشديدة، لتفوقه بالثانوية العامة، مؤكد أن والدته هى من أسرار تفوقه، حيث كانت الدعم له طوال فترة دراسته، بالأخص الثانوية العامة، مضيفا أنه لم يتوقع أن يكون الأول، بالرغم من تفوقه، بالرغم من دعم مدير مرحلة الدمج طوال السنة الدراسية والمدرسين له وتأكيدهم له أنه سيكون من الأوائل، لافتا إلى أنه يحدد الكلية التى سيلتحق بها.

وقال: "قضيت ليلة الأمس فى قلق منتظر النتيجة حتى العاشرة صباحا، ونمت لمدة نصف ساعة فوجئت بالاتصالات من عمى وأقاربى باننى أول الجمهورية".

وتكمل والدته داليا، أن أنس أول فرحتها وأنها سجدت لله شكرا من فرحتها بتفوقه وأنها كانت دائما تهيئ له المناخ بالمنزل التركيز، تفرغت الفترة الأخيرة لمراجعة الدروس معه، متابعة: "كنت دائما بجانبه لدعمه وتفوقه، فهو ابن هادئ راضى بكل ما كتبه الله، اننى حمدت ربنا أن إعاقة حركية بسيطة، لم تكن ذهنية، ونصحت كل أم لدية طفل ذو ظروف خاصة، أن تكون بجواره وتدعمه نفسيا".

وكان حصد 4 طلاب من محافظة الشرقية مراكز متقدمة ضمن أوائل نتيجة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وذلك فى شعبة علمى علوم وعلمى رياضة والشعبة الأدبية دمج، وهم كل من محمد أشرف كمال خليل عبدالله الثانى مكرر على مستوى الجمهورية شعبة علمى علوم وشهد مجدى فهمى محمد على حصلت على المركز الرابع مكرر شعبة علمى علوم وحصلت على مجموع 390 درجة وعمر شريف عب المنعم عبد الحميد حصل على المركز الأول شعبة رياضيات وحصل على مجموع 407 درجات وأنس إبراهيم محمد أنس مرسى الحاصل على المركز الأول الشعبة الأدبية الدمج التعليمى وحصل على مجموع 407 درجات.