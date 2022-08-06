اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 أغسطس 2022 12:19 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أنس إبراهيم أول الثانوية العامة نظام الدمج: "والدتى سر تفوقى"

السبت، 06 أغسطس 2022 11:01 م
أنس إبراهيم أول الثانوية العامة نظام الدمج: "والدتى سر تفوقى" أنس إبراهيم
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب الطالب أنس إبراهيم أول الثانوية العامة نظام الدمج شعبة أدبى بمجموع 407 درجة بنسبة 99.5%، عن فرحتهم الشديدة، لتفوقه بالثانوية العامة، مؤكد أن والدته هى من أسرار تفوقه، حيث كانت الدعم له طوال فترة دراسته، بالأخص الثانوية العامة، مضيفا أنه لم يتوقع أن يكون الأول، بالرغم من تفوقه، بالرغم من دعم مدير مرحلة الدمج طوال السنة الدراسية والمدرسين له وتأكيدهم له أنه سيكون من الأوائل، لافتا إلى أنه يحدد الكلية التى سيلتحق بها.

 

وقال: "قضيت ليلة الأمس فى قلق منتظر النتيجة حتى العاشرة صباحا، ونمت لمدة نصف ساعة فوجئت بالاتصالات من عمى وأقاربى باننى أول الجمهورية".

 

وتكمل والدته داليا، أن أنس أول فرحتها وأنها سجدت لله شكرا من فرحتها بتفوقه وأنها كانت دائما تهيئ له المناخ بالمنزل التركيز، تفرغت الفترة الأخيرة لمراجعة الدروس معه، متابعة: "كنت دائما بجانبه لدعمه وتفوقه، فهو ابن هادئ راضى بكل ما كتبه الله، اننى حمدت ربنا أن إعاقة حركية بسيطة، لم تكن ذهنية، ونصحت كل أم لدية طفل ذو ظروف خاصة، أن تكون بجواره وتدعمه نفسيا".

 

وكان حصد 4 طلاب من محافظة الشرقية مراكز متقدمة ضمن أوائل نتيجة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وذلك فى شعبة علمى علوم وعلمى رياضة والشعبة الأدبية دمج، وهم كل من محمد أشرف كمال خليل عبدالله الثانى مكرر على مستوى الجمهورية شعبة علمى علوم وشهد مجدى فهمى محمد على حصلت على المركز الرابع مكرر شعبة علمى علوم وحصلت على مجموع 390 درجة وعمر شريف عب المنعم عبد الحميد حصل على المركز الأول شعبة رياضيات وحصل على مجموع 407 درجات وأنس إبراهيم محمد أنس مرسى الحاصل على المركز الأول الشعبة الأدبية الدمج التعليمى وحصل على مجموع 407 درجات.

 


نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانويه العامه 2022

اوائل الثانويه العامه 2022

أوائل الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة على اليوم السابع

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة

نتيجه الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

لينك نتيجة الثانوية العامة 2022

لينك نتيجه الثانويه العامه 2022

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

الثانوية العامة

تسجيل دخول بوابة الثانوية العامة

الثانويه العامه

ثانوية عامة 2022

نتيجة ثانوية عامة 2022

نتيجه الصف الثالث الثانوي العام 2022

تنسيق 2022

تنسيق الثانوية العامة

مكتب التنسيق

رابط نتيجه الثانويه العامه 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم السابع

نتيج…



الموضوعات المتعلقة

تزامنا مع نتيجة الثانوية العامة.. أبرز مزايا قانون التعليم.. ينص على مجانية التعليم.. ويلزم الوزارة بمنح الطالب الناجح فى الثانوية شهادة إتمام الدراسة يتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية وتصلح لسوق العمل

السبت، 06 أغسطس 2022 07:00 م

الكلام فى التريند على إيه؟.. نتيجة الثانوية العامة وتنسيق الكليات 2022 الأكثر بحثا.. ترتيب الدورى الإنجليزى بعد بداية قوية لأرسنال وتعثر ليفربول.. واحتفاء بربع قرن على اعتزال أحمد شوبير فى مباراة بلدية المحلة

السبت، 06 أغسطس 2022 06:00 م

نتيجة الثانوية العامة 2022.. فى كاريكاتير اليوم السابع

السبت، 06 أغسطس 2022 04:26 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة