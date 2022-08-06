أسباب صحية وراء آلام الظهر.. منها التهاب المفاصل والأورام

كتبت إيناس البنا

أصبحت آلام الظهر جزءًا من الحياة اليومية لكثير من الناس، خاصة أولئك الذين يعملون فى وظائف تحتاج فترات جلوس كبيرة، فى حين أن بعض الألم قد لا يكون مقلقًا، إلا أن بعض آلام الظهر يمكن أن تكون مشكلة.

على الرغم من أن معظم الناس يتجاهلون آلام الظهر كألم سببى، إلا أنه فى بعض الحالات قد يعنى أكثر من ذلك، فيمكن أن يكون مؤشرا على أمراض صحية معينة، ووفقا لموقع thehealthsite، وفيما يلى جميع المشكلات الصحية التى قد تسبب آلام الظهر.

التهاب المفاصل

هل تعلم أن آلام الظهر من أكثر أعراض هشاشة العظام شيوعًا؟ إنه النوع الأكثر شيوعًا من التهاب المفاصل الذى يصيب ملايين الأشخاص حول العالم، فعندما ينهار الغضروف الواقى الذى يغطى نهايات العظام بمرور الوقت فإنه يسبب هذه الحالة.

انزلاق الفقار

مرض آخر يؤدى إلى آلام الظهر هو الانزلاق الفقارى، تحدث آلام أسفل الظهر بسبب الانزلاق الفقارى، وهو اضطراب فى العمود الفقرى، ويحدث ذلك عندما تنزلق إحدى فقراتك أو عظام العمود الفقرى عن مكانها وتهبط على الفقرة الموجودة تحتها.

القرص الغضروفى

يمكن أن يحدث القرص الغضروفى فى أى مكان على طول العمود الفقرى، لكنه يحدث غالبًا فى أسفل الظهر، ويسمى أيضًا القرص المنتفخ أو البارز أو المتمزق، وهو أحد أكثر أسباب آلام أسفل الظهر وعرق النسا انتشارًا، يمكن علاجه بالأدوية والطرق الشاملة الأخرى مثل العلاج الحرارى والعلاج الطبيعى وما إلى ذلك، لتخفيف الانزعاج والألم.

التواء

تساعد الأنسجة الرخوة فى الجزء السفلى من العمود الفقرى، والتى تُعرف غالبًا باسم العمود الفقرى القطنى، فى الحفاظ على الجسم منتصبًا ودعم الوزن من الجزء العلوى من الجسم، عند إرهاق عضلات أسفل الظهر أو الأنسجة الرخوة ، يمكن أن تتضرر وتصبح غير مريحة، في حين أن عضلة الظهر المتوترة أو الإجهاد قد يبدو أنه إصابة طفيفة ، فإن الألم والتشنجات العضلية التي تلي ذلك يمكن أن تكون خطيرة للغاية، تشمل بعض الأنواع الشائعة لإصابات الأنسجة الرخوة في أسفل الظهر إجهاد العضلات والتواء أسفل الظهر.

أورام العمود الفقرى

أورام العمود الفقرى ليست مرضًا شائعًا جدًا، ومن الصعب جدًا اكتشافها أيضًا، ويعد ألم الظهر أحد الأعراض الشائعة لأورام العمود الفقرى التى تنتشر خارج ظهرك إلى الوركين أو الساقين أو القدمين أو الذراعين، ويمكن أن تزداد سوءًا فى الليل.