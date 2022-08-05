وكتب مانودا ملاشي - في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر" نقلتها صحيفة "أفريكا نيوز" اليوم /الجمعة/ - "أنه منذ بدء وباء الكوليرا في أواخر أكتوبر الماضي، توفي 200 شخص من إجمالي 10322 حالة".. مضيفا "كما تأثرت خمس من المناطق العشر في الكاميرون بالوباء، بما في ذلك الساحل، والعاصمة الاقتصادية دوالا، ومنطقة الوسط التي تضم العاصمة ياوندي".



وتسبب التفشي السابق للكوليرا في وفاة 66 شخصًا في الكاميرون بين يناير وأغسطس 2020.



تجدر الإشارة إلى أن الكوليرا مرض يسبب إسهالا حادا يمكن أن يقتل في غضون ساعات إذا تُرك دون علاج، ويظهر بشكل دوري في الكاميرون، وهي دولة في وسط إفريقيا يبلغ عدد سكانها أكثر من 25 مليون نسمة.



في أوائل عام 2021، قدرت منظمة الصحة العالمية أن هناك ما بين 1.3 إلى 4 ملايين حالة إصابة بالكوليرا و21000 إلى 143000 حالة وفاة بسبب المرض في جميع أنحاء العالم كل عام.