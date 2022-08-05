نيودلهي: الاجتماع الوزاري لرابطة "آسيان" والهند في كمبوديا كان مثمراً

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مركز الدراسات والأبحاث .. وصف وزير الشئون الخارجية الهندى " إس . جايشانكار " اليوم الاجتماع الوزارى لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان والهند في كمبوديا بأنه كان اجتماعا مثمراً .

جاء ذلك فى معرض تدوينة نشرها وزير الشئون الخارجية الهندى على موقع التدوين المصغر تويتر، لدى مغادرته العاصمة الكمبودية / بنوم بنه اليوم الجمعة عائدا إلى بلاده بعد حضوره اجتماع وزراء خارجية دول الرابطة والهند فى كمبوديا لتقييم مستوى الشراكة بين الجانبين.

وقال الوزير الهندي إن زيارته لكمبوديا كانت مثمرة جدا،وأنه أكد لرئيس الوزراء الكمبودي " هون سين " خلال لقائه معه أن الهند ستستمر فى تقديم المساعدة لكمبوديا للحفاظ على التراث ، مضيفاً أن المباحثات الثنائية تناولت بحث سبل تعزيز الشراكة فى مجالات الاقتصاد والتنمية والدفاع والثقافة ، وذلك علاوة على تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الاقليمية".

ومن جانبها ، ذكرت وزارة الشئون الخارجية الهندية فى معرض بيان أصدرته بشأن هذه الزيارة أن الوزير جايشانكار عقد العديد من الاجتماعات الثنائية على هامش الاجتماع الوزارى لرابطة آسيان والهند ، حيث اجتمع لأول مرة مع وزير الخارجية السريلانكى الجديد على صبرى ، وأكد له التزام الهند بالعمل من أجل دعم الشراكة مع سريلانكا ومساعدتها على تحقيق الانتعاش الاقتصادى .

وجاء فى البيان أن الوزير جايشانكار اجتمع مع وزراء خارجية إندونيسيا وبروناى وسنغافورة ، وبحث معهم القضايا المتعلقة بمنطقة الاندو / باسيفيك ووباء فيروس كورونا والوضع فى ميانمار .

وأضاف البيان أن الوزير اجتمع أيضا مع وزير الخارجية الفيتنامي باى ثانه سون ووعده بالعمل من أجل الحفاظ على قوة الدفع التى تحظى بها حاليا الشراكة الاستراتجية الشاملة بين الهند وفيتنام.

ومن ناحية أخرى ، أشارت وزارة الشئون الخارجية الهندية إلى أن جايشانكار كان قد أجرى - فى وقت سابق - محادثات مع نظيره الاسترالى بينى ونج ، ومع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن ، وأن مباحثاته مع بلينكن تناولت الشراكة الهندية الأمريكية والوضع العالمي .