موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 5-8-2022.. عيار 21 يسجل 1070 جنيها

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 5-8-2022 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- إلى 1070 جنيهًا للجرام، بسبب تحرك سعر الدولار، وطرح 75 وحدة صناعية بأنشطة متنوعة بمنطقة المطورين الجنوبية بمدينة العاشر من رمضان بالمجمعات ( أ، ب ، ج ) بمساحة (702 م2) للوحدة للبيع بنظام القرعة العلنية.

أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى لها هذا الأسبوع وعيار 21 يسجل 1070 جنيها تسجل أسعار الذهب اليوم في مصر، أعلى مستويات الذهب هذا الأسبوع، بعد صعود الأسعار خلال الـ48 ساعة الماضية قرابة 40 جنيهًا في الجرام، بسبب تحرك سعر الدولار، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- ارتفاعًا إلى 1070 جنيهًا للجرام.



أسعار الذهب اليوم عيار 21 يسجل 1070 جنيها

عيار 18 يسجل 917 جنيها

عيار 24 يسجل 1223 جنيها

الجنيه الذهب 8560 جنيها



طرح 75 وحدة صناعية بأنشطة متنوعة بالعاشر بنظام القرعة العلنية الأحد المقبل قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيتم طرح 75 وحدة صناعية بأنشطة متنوعة بمنطقة المطورين الجنوبية بمدينة العاشر من رمضان بالمجمعات ( أ، ب ، ج ) بمساحة (702 م2) للوحدة للبيع بنظام القرعة العلنية. قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيتم طرح 75 وحدة صناعية بأنشطة متنوعة بمنطقة المطورين الجنوبية بمدينة العاشر من رمضان بالمجمعات ( أ، ب ، ج ) بمساحة (702 م2) للوحدة للبيع بنظام القرعة العلنية.

وأوضح وزير الإسكان، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه يتم تقديم استمارة الحجز والمستندات اللازمة طبقاً للوارد بكراسة الشروط المتاحة بجهاز مدينة العاشر من رمضان خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 14 أغسطس إلى يوم الأحد الموافق 28 أغسطس الجاري في مواعيد العمل الرسمية.



490 مليار جنيه لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية بالموازنة أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موازنة العام المالى الحالي أكثر مرونة وقدرة على التعامل الإيجابي مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة؛ بما يُمكِّننا من تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ويُسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، بحيث تتحمل الدولة أكبر قدر ممكن من الآثار السلبية للموجة التضخمية غير المسبوقة التى أعقبت جائحة كورونا، وتزايدت حدتها مع اندلاع الحرب بأوروبا، على نحو انعكس فى زيادة أسعار السلع والخدمات؛ خاصة مع استمرار اختلال ميزان العرض والطلب؛ نتيجة لشدة اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، والارتفاع الكبير فى تكاليف الشحن. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موازنة العام المالى الحالي أكثر مرونة وقدرة على التعامل الإيجابي مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة؛ بما يُمكِّننا من تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ويُسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، بحيث تتحمل الدولة أكبر قدر ممكن من الآثار السلبية للموجة التضخمية غير المسبوقة التى أعقبت جائحة كورونا، وتزايدت حدتها مع اندلاع الحرب بأوروبا، على نحو انعكس فى زيادة أسعار السلع والخدمات؛ خاصة مع استمرار اختلال ميزان العرض والطلب؛ نتيجة لشدة اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، والارتفاع الكبير فى تكاليف الشحن.

أضاف الوزير، أننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية، بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتدبير التمويل اللازم للحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، بما فى ذلك الحزمة الاستثنائية الأخيرة التى تتراوح بين 11 و12 مليار جنيه، وتتمثل فى ضم مليون أسرة إضافية إلى برنامج «تكافل وكرامة» ليصبح عدد المواطنين المستفيدين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وصرف مساعدات استثنائية لـ 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر، من الفئات الأكثر احتياجًا، ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، والعاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريًا، وتعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، عبر التوسع في طرح السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، لافتًا إلى أن المخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام المالى الحالى تبلغ نحو 490 مليار جنيه.